CBF revoluciona calendário nacional; Copa do Brasil terá final única em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mudanças incluem Brasileirão antecipado, expansão da Copa do Nordeste, criação da Copa Sul-Sudeste e limitação severa dos Estaduais

O comentarista Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades, analisou as mudanças anunciadas pela CBF para o calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. Segundo ele, trata-se de um verdadeiro “ordenamento do calendário nacional”.

A Confederação admitiu que a situação anterior era uma “zorra”, com excesso de jogos para clubes da Série A — especialmente os que disputam Libertadores e Sul-Americana — e falta de calendário competitivo para times das divisões inferiores.

Brasileirão antecipado

O Campeonato Brasileiro da Série A será antecipado para 28 de janeiro de 2026, com término em 2 de dezembro. O formato de pontos corridos com 20 clubes será mantido: quatro rebaixados, seis classificados à Libertadores (fase de grupos ou pré-Libertadores) e seis para a Copa Sul-Americana.

Regionais redesenhados

Os torneios regionais passarão por ajustes significativos. Ralph destacou que clubes envolvidos em Libertadores e Sul-Americana não poderão disputar competições regionais, já que os jogos coincidirão com as datas da Conmebol.

Copa do Nordeste: ampliada de 16 para 20 clubes, entre 25/3 e 7/6.

Copa Verde: passará de 30 para 70 partidas, no mesmo período.

Copa Sul-Sudeste: criada com 12 clubes, total de 42 jogos. O campeão terá vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

A revolução na Copa do Brasil

Para Ralph de Carvalho, a grande transformação está na Copa do Brasil.

O torneio terá 126 clubes em disputa, ampliando as oportunidades para equipes de todo o país. Os 20 clubes da Série A só entrarão na quinta fase, imediatamente antes das oitavas de final.

A maior novidade é a adoção da final única, marcada para 6 de dezembro de 2026, encerrando o calendário do futebol nacional.

Série C em expansão

A Série C também ganhará espaço:

2026 competição com 20 clubes, início em 5/4 e final em 25/10.

2027 aumento para 24 clubes.

2028 expansão para 28 clubes, em dois grupos de 14, com seis rebaixados para a Série D.

Estaduais enxutos

Os campeonatos estaduais terão redução drástica: máximo de 11 datas.

No caso de Pernambuco, o Campeonato Pernambucano de 2026 terá oito equipes, disputado de 11 de janeiro a 8 de março.

Sport: Interesse mesmo na crise

Apesar da crise e da lanterna no Brasileirão, Ralph destacou que “ninguém perde o interesse pelos jogos do Sport”.

“A expectativa agora é ver quando esse time vai ganhar maturidade. Mesmo que o Sport não consiga se salvar da queda, ainda haverá interesse em acompanhar sua evolução.”

Para ele, caso o rebaixamento se confirme, o fundamental é que o clube “tenha a consciência de que caiu com um time pronto para disputar a Série B em 2027”.



Acompanhe o episódio na íntegra:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13.05-ralph-de-carvalho-01-10/" target="_blank">CBF revoluciona calendário nacional; Copa do Brasil terá final única em 2026</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

