CBF revoluciona calendário nacional; Copa do Brasil terá final única em 2026
Mudanças incluem Brasileirão antecipado, expansão da Copa do Nordeste, criação da Copa Sul-Sudeste e limitação severa dos Estaduais
O comentarista Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades, analisou as mudanças anunciadas pela CBF para o calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. Segundo ele, trata-se de um verdadeiro “ordenamento do calendário nacional”.
A Confederação admitiu que a situação anterior era uma “zorra”, com excesso de jogos para clubes da Série A — especialmente os que disputam Libertadores e Sul-Americana — e falta de calendário competitivo para times das divisões inferiores.
Brasileirão antecipado
O Campeonato Brasileiro da Série A será antecipado para 28 de janeiro de 2026, com término em 2 de dezembro. O formato de pontos corridos com 20 clubes será mantido: quatro rebaixados, seis classificados à Libertadores (fase de grupos ou pré-Libertadores) e seis para a Copa Sul-Americana.
Regionais redesenhados
Os torneios regionais passarão por ajustes significativos. Ralph destacou que clubes envolvidos em Libertadores e Sul-Americana não poderão disputar competições regionais, já que os jogos coincidirão com as datas da Conmebol.
- Copa do Nordeste: ampliada de 16 para 20 clubes, entre 25/3 e 7/6.
- Copa Verde: passará de 30 para 70 partidas, no mesmo período.
- Copa Sul-Sudeste: criada com 12 clubes, total de 42 jogos. O campeão terá vaga na terceira fase da Copa do Brasil.
A revolução na Copa do Brasil
Para Ralph de Carvalho, a grande transformação está na Copa do Brasil.
O torneio terá 126 clubes em disputa, ampliando as oportunidades para equipes de todo o país. Os 20 clubes da Série A só entrarão na quinta fase, imediatamente antes das oitavas de final.
A maior novidade é a adoção da final única, marcada para 6 de dezembro de 2026, encerrando o calendário do futebol nacional.
Série C em expansão
A Série C também ganhará espaço:
- 2026 competição com 20 clubes, início em 5/4 e final em 25/10.
- 2027 aumento para 24 clubes.
- 2028 expansão para 28 clubes, em dois grupos de 14, com seis rebaixados para a Série D.
Estaduais enxutos
Os campeonatos estaduais terão redução drástica: máximo de 11 datas.
No caso de Pernambuco, o Campeonato Pernambucano de 2026 terá oito equipes, disputado de 11 de janeiro a 8 de março.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sport: Interesse mesmo na crise
Apesar da crise e da lanterna no Brasileirão, Ralph destacou que “ninguém perde o interesse pelos jogos do Sport”.
“A expectativa agora é ver quando esse time vai ganhar maturidade. Mesmo que o Sport não consiga se salvar da queda, ainda haverá interesse em acompanhar sua evolução.”
Para ele, caso o rebaixamento se confirme, o fundamental é que o clube “tenha a consciência de que caiu com um time pronto para disputar a Série B em 2027”.
Acompanhe o episódio na íntegra:
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.