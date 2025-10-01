CBF anuncia criação da Copa Sul-Sudeste; veja detalhes
A Copa Sul-Sudeste é novidade em 2026: 12 clubes de seis estados vão disputar o torneio, enquanto o Espírito Santo jogará a Copa Centro-Oeste.
A Copa Sul-Sudeste chega como novidade no calendário do futebol brasileiro em 2026. O torneio, organizado pela CBF, reunirá 12 clubes de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, enquanto o Espírito Santo disputará a Copa Centro-Oeste.
Os times que estiverem na Libertadores ou na Sul-Americana não participarão. Cada estado terá dois representantes, definidos pelo desempenho nos estaduais de 2025 ou, em alguns casos, por torneios seletivos. A CBF ainda permitirá que clubes abram mão da vaga sem sofrer punições.
O formato prevê três fases:
- Grupos: dois grupos de seis, com jogos apenas contra rivais da outra chave.
- Semifinais: ida e volta entre os dois melhores de cada grupo.
- Final: decisão em duas partidas.
A competição será disputada entre 5 de março e 7 de junho de 2026, garantindo calendário exclusivo e mais espaço para confrontos regionais de peso.
Veja como funcionará a competição
Critérios de participação
- 6 vagas definidas pelos resultados dos campeonatos estaduais de 2025.
- 6 vagas pelos resultados dos estaduais de 2025 ou destinadas a campeões de torneios seletivos do mesmo ano.
- Total: 12 clubes participantes.
- Clubes que disputarem competições da CONMEBOL não participam.
Formato da competição
Fase 2 – Quartas de final:
- 2 grupos com 6 clubes cada.
- Disputa em turno único contra times do outro grupo.
- Total de 36 partidas.
Fase 3 – Semifinais:
- 2 grupos com 2 clubes.
- Confrontos de ida e volta.
- Total de 4 partidas.
Fase 4 – Final:
- 1 grupo com 2 clubes.
- Decisão em ida e volta.
- Total de 2 partidas.
Destaques
- Período: 25 de março a 7 de junho de 2025.
- Total de 42 jogos.
Impactos positivos
- Campeão garante vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil.
- Calendário com período exclusivo para a competição.
- Todos os 12 clubes terão pelo menos 6 jogos assegurados.
- Até 10 jogos possíveis para os finalistas.
- Clássicos locais preservados na fase de grupos.
