CBF anuncia criação da Copa Sul-Sudeste; veja detalhes

A Copa Sul-Sudeste é novidade em 2026: 12 clubes de seis estados vão disputar o torneio, enquanto o Espírito Santo jogará a Copa Centro-Oeste.

A Copa Sul-Sudeste chega como novidade no calendário do futebol brasileiro em 2026. O torneio, organizado pela CBF, reunirá 12 clubes de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, enquanto o Espírito Santo disputará a Copa Centro-Oeste.

Os times que estiverem na Libertadores ou na Sul-Americana não participarão. Cada estado terá dois representantes, definidos pelo desempenho nos estaduais de 2025 ou, em alguns casos, por torneios seletivos. A CBF ainda permitirá que clubes abram mão da vaga sem sofrer punições.

O formato prevê três fases:

Grupos: dois grupos de seis, com jogos apenas contra rivais da outra chave.

dois grupos de seis, com jogos apenas contra rivais da outra chave. Semifinais: ida e volta entre os dois melhores de cada grupo.

ida e volta entre os dois melhores de cada grupo. Final: decisão em duas partidas.

A competição será disputada entre 5 de março e 7 de junho de 2026, garantindo calendário exclusivo e mais espaço para confrontos regionais de peso.

Veja como funcionará a competição

Critérios de participação

6 vagas definidas pelos resultados dos campeonatos estaduais de 2025.

6 vagas pelos resultados dos estaduais de 2025 ou destinadas a campeões de torneios seletivos do mesmo ano.

Total: 12 clubes participantes.

Clubes que disputarem competições da CONMEBOL não participam.

Formato da competição

Fase 2 – Quartas de final:

2 grupos com 6 clubes cada.

Disputa em turno único contra times do outro grupo.

Total de 36 partidas.

Fase 3 – Semifinais:

2 grupos com 2 clubes.

Confrontos de ida e volta.

Total de 4 partidas.

Fase 4 – Final:

1 grupo com 2 clubes.

Decisão em ida e volta.

Total de 2 partidas.

Destaques

Período: 25 de março a 7 de junho de 2025.

Total de 42 jogos.

Impactos positivos

Campeão garante vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil.

Calendário com período exclusivo para a competição.

Todos os 12 clubes terão pelo menos 6 jogos assegurados.

Até 10 jogos possíveis para os finalistas.

Clássicos locais preservados na fase de grupos.

Acompanhe aqui o anúncio do novo calendário de 2026