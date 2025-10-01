CBF confirma 28 times na Série C e Série D com 96 vagas; veja como ficam com as alterações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A ampliação histórica conta com mudanças na estrutura atual e principalmente em relação ao rebaixamento, para que haja o aumento nos torneios

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agitou o cenário das divisões inferiores. Na quarta-feira (01/10), a entidade anunciou formalmente o novo calendário do futebol brasileiro.

As mudanças injetam fôlego na Série C e Série D do Brasileirão. Em 2028, a Terceirona terá um aumento de 20 para 28 clubes. Já em 2026, a Quarta Divisão sobe de 64 para 96 equipes.

Série C: De 05 de abril até 25 de outubro.

Série D: De 05 de abril até 13 de setembro.

Novo formato da Série C a partir de 2028

Em 2026, o formato se mantém: os 20 clubes se enfrentam na 1ª fase e oito avançam para o Quadrangular, que terá dois grupos. Os dois melhores de cada chave sobem de divisão.

A diferença é apenas dois caem e não quatro. Na temporada 2027, toda essa estrutura se mantém (só que ao invés de 20 serão 24 participantes). Somente em 2028 é que começa o novo formato:

02 grupos de 14 clubes, com jogos de ida e volta



04 clubes (dois de cada chave) sobem para a Série B

A partir de 2028 descem 06 clubes para a Série D.

Novo formato da Série D a partir de 2026

O aumento de times garante pelo menos 14 partidas para cada e máximo de para dois clubes. Ao todo, será apenas uma fase de grupos e quatro mata-matas até a definição do acesso de divisão:

Fase de grupos: 16 grupos com 06 times (ida e volta) e 04 se classificam.

2ª fase: 32 confrontos em ida e volta (64 times).

3ª fase: 16 confrontos em ida e volta (32 times).

Oitavas de final: 08 confrontos em ida e volta (16 times).

Quartas de final: 04 confrontos que definem 04 vagas na Série C (ida e volta).

Playoffs: Confrontos entre quem não avançou para semifinal (02 vagas na Série C).

Semifinais: Todos com vagas na Série C do ano seguinte (ida e volta).

Final: Campeão se classifica para a 3ª fase da Copa do Brasil.

Critérios de participação na Série D:

04 vagas para os rebaixados da Série C.

64 vagas para federações estaduais.

28 vagas para quem atingir a 2ª fase (exceto quem já obtém lugar por outro critério).

04 vagas pelo ranking nacional de clubes (após aplicaçãço dos critério anteriores).

