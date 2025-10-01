CBF confirma 28 times na Série C e Série D com 96 vagas; veja como ficam com as alterações
A ampliação histórica conta com mudanças na estrutura atual e principalmente em relação ao rebaixamento, para que haja o aumento nos torneios
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agitou o cenário das divisões inferiores. Na quarta-feira (01/10), a entidade anunciou formalmente o novo calendário do futebol brasileiro.
As mudanças injetam fôlego na Série C e Série D do Brasileirão. Em 2028, a Terceirona terá um aumento de 20 para 28 clubes. Já em 2026, a Quarta Divisão sobe de 64 para 96 equipes.
- Série C: De 05 de abril até 25 de outubro.
- Série D: De 05 de abril até 13 de setembro.
Novo formato da Série C a partir de 2028
Em 2026, o formato se mantém: os 20 clubes se enfrentam na 1ª fase e oito avançam para o Quadrangular, que terá dois grupos. Os dois melhores de cada chave sobem de divisão.
A diferença é apenas dois caem e não quatro. Na temporada 2027, toda essa estrutura se mantém (só que ao invés de 20 serão 24 participantes). Somente em 2028 é que começa o novo formato:
- 02 grupos de 14 clubes, com jogos de ida e volta
- 04 clubes (dois de cada chave) sobem para a Série B
- A partir de 2028 descem 06 clubes para a Série D.
Novo formato da Série D a partir de 2026
O aumento de times garante pelo menos 14 partidas para cada e máximo de para dois clubes. Ao todo, será apenas uma fase de grupos e quatro mata-matas até a definição do acesso de divisão:
- Fase de grupos: 16 grupos com 06 times (ida e volta) e 04 se classificam.
- 2ª fase: 32 confrontos em ida e volta (64 times).
- 3ª fase: 16 confrontos em ida e volta (32 times).
- Oitavas de final: 08 confrontos em ida e volta (16 times).
- Quartas de final: 04 confrontos que definem 04 vagas na Série C (ida e volta).
- Playoffs: Confrontos entre quem não avançou para semifinal (02 vagas na Série C).
- Semifinais: Todos com vagas na Série C do ano seguinte (ida e volta).
- Final: Campeão se classifica para a 3ª fase da Copa do Brasil.
Critérios de participação na Série D:
- 04 vagas para os rebaixados da Série C.
- 64 vagas para federações estaduais.
- 28 vagas para quem atingir a 2ª fase (exceto quem já obtém lugar por outro critério).
- 04 vagas pelo ranking nacional de clubes (após aplicaçãço dos critério anteriores).
Vídeo: Mudanças no calendário do futebol brasileiro na íntegra