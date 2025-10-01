CBF encurta Estaduais de 16 para 11 datas; entenda as mudanças a partir de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Martelo batido e ponta virada! As competições locais serão diminuídas a partir da próxima temporada; veja os detalhes do planejamento

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu mudar o calendário do futebol brasileiro a partir de 2026, em anúncio oficial na quarta (01/10), em evento realizado no Rio de Janeiro.

O objetivo da entidade com o novo cronograma é a otimização da tabela das competições nacionais para poder se adequar aos grandes eventos internacionais, como por exemplo as Copas do Mundo.

CBF diminui datas dos Estaduais a partir de 2026

Um dos pontos cruciais é a drástica diminuição dos Campeonatos Estaduais. A tendência é acontecer um corte brutal, saindo de 16 para apenas 11 datas e evitar a sobrecarga de outros torneios.

Inicio : a partir 11 de janeiro.

: a partir 11 de janeiro. Fim: até 08 de março.

Essa redução visa aliviar a sobrecarga de jogos e abrir espaço para o Brasileirão e a Copa do Brasil, além de liberar atletas para a preparação da Seleção Brasileira nos amistosos e depois Eliminatórias.

Sport com a taça de campeão pernambucano de 2025 - Paulo Paiva/Sport

O planejamento também leva em conta a Copa do Mundo Masculina em 2026 (disputado nos EUA, Canadá e México) entre 11 de junho e 19 de julho, com paralisação obrigatória durante este período.

Pausas para as Copas do Mundo Masculina e Feminina

A mesma pausa deve se repetir em 2027 na Copa do Mundo Feminina disputado no Brasil. É importante ressaltar que a CBF já vinha agindo para essa adequação, o que já ocorreu esta temporada.

O final da Série A foi antecipado de 21 para 7 de dezembro, permitindo que a final da Copa do Brasil ocorra em 21 de dezembro, após o término da Primeira Divisão. Esta mudança foi muito estratégica.

Isso porque garante a participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental em 10 de dezembro, caso conquiste a Libertadores. No caso, Palmeiras e Flamengo estão na semifinal e são as opções.

Vídeo: Mudanças no calendário do futebol brasileiro na íntegra