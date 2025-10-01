Santa Cruz precisa quebrar retrospecto positivo do Barra-SC para conquistar título da Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Cobra Coral ainda terá que superar as ausências do volante Wagner Balotelli e o atacante Thiago Galhardo na grande final da Série D

O Santa Cruz tem um enorme desafio pela frente na finalíssima da Série D, neste sábado (4), na Arena da Barra, em Santa Catarina. Além de precisar reverter a desvantagem do primeiro jogo, o Tricolor do Arruda terá que superar o retrospecto impressionante do adversário, o Barra, jogando em casa.

O time catarinense ostenta uma invencibilidade que dura mais de dois meses na Série D. Em toda a competição, o "Pescador" sofreu apenas uma derrota como mandante, ainda pela fase de grupos, no dia 27 de junho, contra o Brasil de Pelotas.

Contabilizando a fase de grupos e o mata-mata, o Barra-SC disputou 11 partidas em casa, alcançando números notáveis:

9 vitórias

1 empate

1 derrota

18 gols marcados

Apenas 3 gols sofridos

Aproveitamento de 84,8%

No caminho até a final, o Barra eliminou equipes fortes como Cascavel-PR, Ceilândia-DF, Cianorte-PR (no jogo que valeu o acesso) e Inter de Limeira-SP.

Situação do Santa Cruz

Com a derrota no primeiro jogo por 2x1, só a vitória interessa ao Santa Cruz no jogo de volta:

Vitória por um gol: Leva a decisão para os pênaltis.

Vitória por dois ou mais gols: Garante o título de campeão da Série D no tempo normal.

Qualquer empate: O título fica com o Barra-SC.

O duelo de volta da final da Série D, que marca o último jogo oficial de ambos os clubes na temporada, será realizado no próximo sábado (4), às 16h (de Brasília), na Arena Barra, em Santa Catarina.