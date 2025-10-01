Santa Cruz precisa quebrar retrospecto positivo do Barra-SC para conquistar título da Série D
A Cobra Coral ainda terá que superar as ausências do volante Wagner Balotelli e o atacante Thiago Galhardo na grande final da Série D
O Santa Cruz tem um enorme desafio pela frente na finalíssima da Série D, neste sábado (4), na Arena da Barra, em Santa Catarina. Além de precisar reverter a desvantagem do primeiro jogo, o Tricolor do Arruda terá que superar o retrospecto impressionante do adversário, o Barra, jogando em casa.
O time catarinense ostenta uma invencibilidade que dura mais de dois meses na Série D. Em toda a competição, o "Pescador" sofreu apenas uma derrota como mandante, ainda pela fase de grupos, no dia 27 de junho, contra o Brasil de Pelotas.
Contabilizando a fase de grupos e o mata-mata, o Barra-SC disputou 11 partidas em casa, alcançando números notáveis:
- 9 vitórias
- 1 empate
- 1 derrota
- 18 gols marcados
- Apenas 3 gols sofridos
- Aproveitamento de 84,8%
No caminho até a final, o Barra eliminou equipes fortes como Cascavel-PR, Ceilândia-DF, Cianorte-PR (no jogo que valeu o acesso) e Inter de Limeira-SP.
Situação do Santa Cruz
Com a derrota no primeiro jogo por 2x1, só a vitória interessa ao Santa Cruz no jogo de volta:
- Vitória por um gol: Leva a decisão para os pênaltis.
- Vitória por dois ou mais gols: Garante o título de campeão da Série D no tempo normal.
- Qualquer empate: O título fica com o Barra-SC.
O duelo de volta da final da Série D, que marca o último jogo oficial de ambos os clubes na temporada, será realizado no próximo sábado (4), às 16h (de Brasília), na Arena Barra, em Santa Catarina.