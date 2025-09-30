Tininho, ex-presidente do Santa Cruz, abre o jogo sobre polêmica envolvendo Thiago Galhardo.
Constantino Júnior, ex-diretor do Santa Cruz, nega comentários sobre Thiago Galhardo e fala sobre polêmicas que envolvem seu nome.
Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (29), Constantino Júnior — mais conhecido como Tininho e ex-dirigente do Santa Cruz — falou sobre as polêmicas que envolveram seu nome ao longo deste ano e negou ter feito comentários direcionados a Thiago Galhardo.
Questionado pelo repórter João Victor Amorim se havia se referido a Galhardo em uma de suas últimas entrevistas, Tininho respondeu que não.
Segundo ele, a fala ocorreu em uma participação na rádio 96, em Natal, quando o tema era análise de jogos e características de jogadores para a Série D.
“Nada. Eu estava em uma entrevista na Rádio 96 de Natal, onde falávamos de um jogo — na verdade nem do jogo do Santa estávamos falando. O assunto era o perfil de jogadores para a Série D: jogadores com mais força e velocidade.
Eu disse que não dá para montar um time só com atletas mais velhos ou com pouca intensidade. Foi só isso. O apresentador até citou o nome do Galhardo, mas não era em relação a ele”, afirmou.
Tininho reconheceu que o assunto teve grande repercussão em redes sociais e blogs, mas criticou os ataques direcionados a ele:
"Retirar algo do contexto e ser usado como pauta pela imprensa e por blogs, tudo bem, mas atacar e proferir palavras sem conhecer a pessoa não procede.
Vou continuar usando o futebol para construir amizades e relações respeitosas. Tenho amigos no Santa, no Náutico e no Sport — isso é o que importa para mim.”
Ao encerrar, o ex-dirigente fez um apelo por equilíbrio nas críticas e reafirmou sua postura:
“A gente tem que saber aceitar as críticas. Em um dado momento, quando a imprensa me criticava, eu aceitava.
A Rádio Jornal, por exemplo, quando precisava criticar, criticava; se algo passasse do tom, conversávamos com dignidade — ninguém atacava ninguém. Essa é a minha forma de fazer futebol. Não vou cobrar que os outros tenham o mesmo exemplo, mas sigo com a consciência tranquila.
Quem ataca e pende para o lado que não é correto que pague o preço; a vida dá a volta rápido e o tempo mostra quem é quem.”
