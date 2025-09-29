fechar
Santa Cruz: Não tem premiação para o campeão da Série D 2025? Entenda o contexto

O Tricolor perdeu a partida de ida para o Barra-SC na Arena de Pernambuco e precisa ganhar fora de casa para ficar com o título da Quarta Divisão

Por Robert Sarmento Publicado em 29/09/2025 às 11:28
Lance do jogo entre Santa Cruz x Barra-SC na final da Série D
Lance do jogo entre Santa Cruz x Barra-SC na final da Série D - Jailton/JC Imagem

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disponibiliza de R$ 130 milhões de premiação para o Brasileirão Série D, mas esse valor é o somantário de todas as cotas do ano.

Pela participação na primeira fase, R$ 458 mil (64 clubes). Para os dois finalistas da atual edição, no caso Santa Cruz e Barra-SC, oprêmios chega até R$ 1,3 milhão (veja lista abaixo).

O prêmio por chegarem na grande decisão, conforme divulgado pela própria organizadora da competição, foi repassado no dia 25 de setembro, antes mesmo do primeiro jogo decisivo.

Por falar na partida de ida, o Pescador captou a Cobra Coral. Com gols de Evinho e Bernabé, venceu por 2 a 1 na Arena de Pernambuco e tem a vantagem do empate para obter a taça.

O Tricolor precisa ganhar, no mínimo, pela diferença de dois gols no tempo normal. Se vencer por um, a decisão vai ser nos pênaltis. Não há o critério do gol fora como desempate.

O confronto de volta está marcado para o domingo (dia 05 de outubro), a partir das 17h (horário de Brasília), na Arena Barra, que fica no município de Itajaí, em Santa Catariana.

Não tem premiação para o campeão da Série D 2025?

A resposta é simples: Não! Independente de título ou vice-campeonato, a recompensa financeira é única para ambos os times. O campeão fica com o mérito esportivo de ser o melhor.

Premiação da Série D 2025 - por fase

  • Segunda fase: + R$ 170 mil;
  • Oitavas de final: R$ 170 mil;
  • Quartas de final: R$ 170 mil;
  • Semifinais: R$ 170 mil;
  • Final: R$ 250 mil.

