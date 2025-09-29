Choque de Realidade: Ralph de Carvalho analisa crises de Santa Cruz, Sport e o "Milagre" do Náutico
O comentarista ‘Bola de Ouro que diz todas as verdades’ aponta o abismo técnico do Sport, o papelão do Santa Cruz e Náutico que agradece ao Brusque
A Rádio Jornal apresentou mais uma análise contundente de Ralph de Carvalho, o “Bola de Ouro que diz todas as verdades”. O comentarista destacou a situação dramática dos três grandes clubes pernambucanos, classificando o momento como um verdadeiro “choque de realidade”.
Santa Cruz: O patrimônio é a torcida
Para Carvalho, ao Santa Cruz resta apenas uma esperança: jogar bem contra o Barra, em Santa Catarina.
“Se o time vencer o campeonato sem brilho, sem jogar bem, ótimo. Aplaude-se o campeão. Mas justificar a falta de desempenho dizendo que a Série D é de baixo nível, isso é passar pano”, afirmou.
O comentarista destacou que o maior patrimônio do clube é a torcida. Ele lembrou que, mesmo na Série D, os investidores da SAF levaram consigo “uma massa maravilhosa” e apresentaram números impressionantes:
- Arrecadação total em cinco jogos: R$ 6.570.455
- Média por partida: mais de R$ 1,3 milhão
- Público total: 205.432 torcedores
- Recorde histórico de renda: R$ 1.610.750, com 45.500 torcedores contra o Barra
- Apesar da festa, Carvalho classificou a derrota por 2 a 1, de virada, no Arruda, como “um papelão histórico”:
“Foi uma pisada na bola. Os jogadores saíram de cabeça baixa, porque não dava nem para olhar para a torcida.”
Sport: Afundado em um abismo na Série A
O Sport registrou sua 13ª derrota na Série A ao perder por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão. Para Carvalho, a atuação rubro-negra foi desastrosa:
“O Sport colocou em campo o time mais caro que pôde comprar para protagonizar um grande desastre técnico. Foi um jogo fraco, ruim do início ao fim. O maior desperdício da história rubro-negra.”
O comentarista observou que o discurso interno mudou: antes se falava em objetivos maiores, agora o clube só promete jogar “partida a partida”.
- Na tabela, a situação é crítica:
- Diferença de 7 pontos para o vice-lanterna (o próprio Fortaleza);
- Distância de 13 pontos para o 16º colocado, primeiro fora da zona de rebaixamento.
“É um abismo. Não se recupera isso sem uma sequência de vitórias, e ninguém aposta nesse time”, disse Carvalho, acrescentando que até o técnico Daniel Paulista aparenta estar desiludido, pelo tom de voz após a derrota.
Náutico: O “Milagre” do Brusque
O Náutico, que vivia o que Carvalho chamou de “purgatório da Série C”, ganhou uma sobrevida após empatar em 1 a 1 com a Ponte Preta e ser beneficiado pelo Brusque.
“Quem colocou o Náutico de volta na briga foi o Brusque. Ele devolveu a esperança ao time.”
Agora, o Timbu depende apenas de duas vitórias para conquistar o acesso à Série B. Apesar da oportunidade, Carvalho ponderou:
“Não dá para bater no peito e dizer que o time reagiu. São três jogos sem vencer: duas derrotas e um empate. Espero apenas que o Náutico não farrape como nos últimos anos.”
Em tom de ironia, encerrou com um pedido: “Alguém mande agradecimentos ao Brusque por isso.”
Acompanhe o episódio na íntegra:
Para ouvir a análise completa e as projeções de Ralph de Carvalho, acesse o episódio na íntegra no programa Balanço de Notícias, da Rádio Jornal.
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.