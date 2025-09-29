fechar
notícias | Notícia

Choque de Realidade: Ralph de Carvalho analisa crises de Santa Cruz, Sport e o "Milagre" do Náutico

O comentarista ‘Bola de Ouro que diz todas as verdades’ aponta o abismo técnico do Sport, o papelão do Santa Cruz e Náutico que agradece ao Brusque

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 29/09/2025 às 17:53
Matheusinho comemora gol marcado pelo Sport sobre o Corinthians
Matheusinho comemora gol marcado pelo Sport sobre o Corinthians - Reprodução: Paulo Paiva/ Sport

A Rádio Jornal apresentou mais uma análise contundente de Ralph de Carvalho, o “Bola de Ouro que diz todas as verdades”. O comentarista destacou a situação dramática dos três grandes clubes pernambucanos, classificando o momento como um verdadeiro “choque de realidade”.

Santa Cruz: O patrimônio é a torcida

Para Carvalho, ao Santa Cruz resta apenas uma esperança: jogar bem contra o Barra, em Santa Catarina.

“Se o time vencer o campeonato sem brilho, sem jogar bem, ótimo. Aplaude-se o campeão. Mas justificar a falta de desempenho dizendo que a Série D é de baixo nível, isso é passar pano”, afirmou.

O comentarista destacou que o maior patrimônio do clube é a torcida. Ele lembrou que, mesmo na Série D, os investidores da SAF levaram consigo “uma massa maravilhosa” e apresentaram números impressionantes:

  • Arrecadação total em cinco jogos: R$ 6.570.455
  • Média por partida: mais de R$ 1,3 milhão
  • Público total: 205.432 torcedores
  • Recorde histórico de renda: R$ 1.610.750, com 45.500 torcedores contra o Barra
  • Apesar da festa, Carvalho classificou a derrota por 2 a 1, de virada, no Arruda, como “um papelão histórico”:

“Foi uma pisada na bola. Os jogadores saíram de cabeça baixa, porque não dava nem para olhar para a torcida.”

Sport: Afundado em um abismo na Série A

O Sport registrou sua 13ª derrota na Série A ao perder por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão. Para Carvalho, a atuação rubro-negra foi desastrosa:

“O Sport colocou em campo o time mais caro que pôde comprar para protagonizar um grande desastre técnico. Foi um jogo fraco, ruim do início ao fim. O maior desperdício da história rubro-negra.”

O comentarista observou que o discurso interno mudou: antes se falava em objetivos maiores, agora o clube só promete jogar “partida a partida”.

  • Na tabela, a situação é crítica:
  • Diferença de 7 pontos para o vice-lanterna (o próprio Fortaleza);
  • Distância de 13 pontos para o 16º colocado, primeiro fora da zona de rebaixamento.

“É um abismo. Não se recupera isso sem uma sequência de vitórias, e ninguém aposta nesse time”, disse Carvalho, acrescentando que até o técnico Daniel Paulista aparenta estar desiludido, pelo tom de voz após a derrota.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Náutico: O “Milagre” do Brusque

O Náutico, que vivia o que Carvalho chamou de “purgatório da Série C”, ganhou uma sobrevida após empatar em 1 a 1 com a Ponte Preta e ser beneficiado pelo Brusque.

“Quem colocou o Náutico de volta na briga foi o Brusque. Ele devolveu a esperança ao time.”

Agora, o Timbu depende apenas de duas vitórias para conquistar o acesso à Série B. Apesar da oportunidade, Carvalho ponderou:

“Não dá para bater no peito e dizer que o time reagiu. São três jogos sem vencer: duas derrotas e um empate. Espero apenas que o Náutico não farrape como nos últimos anos.”

Em tom de ironia, encerrou com um pedido: “Alguém mande agradecimentos ao Brusque por isso.”

Acompanhe o episódio na íntegra:

Para ouvir a análise completa e as projeções de Ralph de Carvalho, acesse o episódio na íntegra no programa Balanço de Notícias, da Rádio Jornal.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

Leia também

Técnico do Sport reconhece queda de rendimento e projeta decisão contra o Fluminense
Sport

Técnico do Sport reconhece queda de rendimento e projeta decisão contra o Fluminense
Com recorde do Santa Cruz, veja maiores públicos da Arena de Pernambuco na história
Arena Pernambuco

Com recorde do Santa Cruz, veja maiores públicos da Arena de Pernambuco na história

Compartilhe

Tags