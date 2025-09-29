Choque de Realidade: Ralph de Carvalho analisa crises de Santa Cruz, Sport e o "Milagre" do Náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O comentarista ‘Bola de Ouro que diz todas as verdades’ aponta o abismo técnico do Sport, o papelão do Santa Cruz e Náutico que agradece ao Brusque

A Rádio Jornal apresentou mais uma análise contundente de Ralph de Carvalho, o “Bola de Ouro que diz todas as verdades”. O comentarista destacou a situação dramática dos três grandes clubes pernambucanos, classificando o momento como um verdadeiro “choque de realidade”.

Santa Cruz: O patrimônio é a torcida

Para Carvalho, ao Santa Cruz resta apenas uma esperança: jogar bem contra o Barra, em Santa Catarina.

“Se o time vencer o campeonato sem brilho, sem jogar bem, ótimo. Aplaude-se o campeão. Mas justificar a falta de desempenho dizendo que a Série D é de baixo nível, isso é passar pano”, afirmou.

O comentarista destacou que o maior patrimônio do clube é a torcida. Ele lembrou que, mesmo na Série D, os investidores da SAF levaram consigo “uma massa maravilhosa” e apresentaram números impressionantes:

Arrecadação total em cinco jogos: R$ 6.570.455

Média por partida: mais de R$ 1,3 milhão

Público total: 205.432 torcedores

Recorde histórico de renda: R$ 1.610.750, com 45.500 torcedores contra o Barra

Apesar da festa, Carvalho classificou a derrota por 2 a 1, de virada, no Arruda, como “um papelão histórico”:

“Foi uma pisada na bola. Os jogadores saíram de cabeça baixa, porque não dava nem para olhar para a torcida.”

Sport: Afundado em um abismo na Série A

O Sport registrou sua 13ª derrota na Série A ao perder por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão. Para Carvalho, a atuação rubro-negra foi desastrosa:

“O Sport colocou em campo o time mais caro que pôde comprar para protagonizar um grande desastre técnico. Foi um jogo fraco, ruim do início ao fim. O maior desperdício da história rubro-negra.”

O comentarista observou que o discurso interno mudou: antes se falava em objetivos maiores, agora o clube só promete jogar “partida a partida”.

Na tabela, a situação é crítica:

Diferença de 7 pontos para o vice-lanterna (o próprio Fortaleza);

Distância de 13 pontos para o 16º colocado, primeiro fora da zona de rebaixamento.

“É um abismo. Não se recupera isso sem uma sequência de vitórias, e ninguém aposta nesse time”, disse Carvalho, acrescentando que até o técnico Daniel Paulista aparenta estar desiludido, pelo tom de voz após a derrota.

Náutico: O “Milagre” do Brusque

O Náutico, que vivia o que Carvalho chamou de “purgatório da Série C”, ganhou uma sobrevida após empatar em 1 a 1 com a Ponte Preta e ser beneficiado pelo Brusque.

“Quem colocou o Náutico de volta na briga foi o Brusque. Ele devolveu a esperança ao time.”

Agora, o Timbu depende apenas de duas vitórias para conquistar o acesso à Série B. Apesar da oportunidade, Carvalho ponderou:

“Não dá para bater no peito e dizer que o time reagiu. São três jogos sem vencer: duas derrotas e um empate. Espero apenas que o Náutico não farrape como nos últimos anos.”

Em tom de ironia, encerrou com um pedido: “Alguém mande agradecimentos ao Brusque por isso.”

Acompanhe o episódio na íntegra:

Para ouvir a análise completa e as projeções de Ralph de Carvalho, acesse o episódio na íntegra no programa Balanço de Notícias, da Rádio Jornal.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13h-ralph-de-carvalho-29-09-25/" target="_blank">Choque de Realidade: Ralph de Carvalho analisa crises de Santa Cruz, Sport e o "Milagre" do Náutico</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

