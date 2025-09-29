Na luta pelo título da Série D, Santa Cruz busca feito inédito em finais nacionais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor do Arruda foi derrotado pelo Barra-SC na partida de ida, pelo placar de 2 a 1, na Arena de Pernambuco. Jogo de volta será em Itajaí

O Santa Cruz segue na luta pelo título da Série D. O Tricolor do Arruda foi derrotado na partida de ida da decisão da competição, contra o Barra-SC, pelo placar de 2 a 1, na Arena de Pernambuco.

Agora, a Cobra-Coral precisa conquistar a vitória na Arena Barra, em Itajaí-SC, para seguir viva na competição. O confronto será disputado no próximo sábado (04), às 16h00 (horário de Brasília).

Para alcançar o título da Série D, o Santa Cruz precisa conquistar um feito inédito em decisões de competições nacionais.

Santa Cruz busca feito inédito em finais de Campeonato Brasileiro

Caso o Santa Cruz vença o duelo em Santa Catarina e garanta o título da competição, será a primeira vez em que um time vence uma competição após ser derrotado em casa.

Na história da Série D, o mandante da partida de ida da final foi derrotado em apenas uma oportunidade.

A ocasião ocorreu em 2020, quando o Floresta-CE, perdeu, pelo placar de 1 a 0, para o Mirassol, em Fortaleza. Na partida de volta, o time do interior paulista garantiu o título após repetir o marcador.

Portanto, seria um feito inédito na história do futebol brasileiro. Os dados levam em conta os resultados de finais de Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D, além da Copa do Brasil.