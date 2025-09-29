fechar
Santa Cruz | Notícia

Na luta pelo título da Série D, Santa Cruz busca feito inédito em finais nacionais

Tricolor do Arruda foi derrotado pelo Barra-SC na partida de ida, pelo placar de 2 a 1, na Arena de Pernambuco. Jogo de volta será em Itajaí

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/09/2025 às 17:33
Santa Cruz x Barra, decisão da Série D
Santa Cruz x Barra, decisão da Série D - Jaílton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz segue na luta pelo título da Série D. O Tricolor do Arruda foi derrotado na partida de ida da decisão da competição, contra o Barra-SC, pelo placar de 2 a 1, na Arena de Pernambuco.

Agora, a Cobra-Coral precisa conquistar a vitória na Arena Barra, em Itajaí-SC, para seguir viva na competição. O confronto será disputado no próximo sábado (04), às 16h00 (horário de Brasília).

Para alcançar o título da Série D, o Santa Cruz precisa conquistar um feito inédito em decisões de competições nacionais.

Santa Cruz busca feito inédito em finais de Campeonato Brasileiro

Caso o Santa Cruz vença o duelo em Santa Catarina e garanta o título da competição, será a primeira vez em que um time vence uma competição após ser derrotado em casa.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na história da Série D, o mandante da partida de ida da final foi derrotado em apenas uma oportunidade.

A ocasião ocorreu em 2020, quando o Floresta-CE, perdeu, pelo placar de 1 a 0, para o Mirassol, em Fortaleza. Na partida de volta, o time do interior paulista garantiu o título após repetir o marcador.

Portanto, seria um feito inédito na história do futebol brasileiro. Os dados levam em conta os resultados de finais de Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D, além da Copa do Brasil.

Leia também

Com recorde do Santa Cruz, veja maiores públicos da Arena de Pernambuco na história
Arena Pernambuco

Com recorde do Santa Cruz, veja maiores públicos da Arena de Pernambuco na história
Santa Cruz: Não tem premiação para o campeão da Série D 2025? Entenda o contexto
Prêmio

Santa Cruz: Não tem premiação para o campeão da Série D 2025? Entenda o contexto

Compartilhe

Tags