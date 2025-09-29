Sem espaço, Eduardo Tanque solicita rescisão do contrato com Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O centroavante não conseguiu marcar nenhum gol com a camisa tricolor e não estava nem sendo relacionado pelo técnico coral Marcelo Cabo

O atacante Eduardo Tanque não faz mais parte do elenco do Santa Cruz. Ele tinha contrato até o próximo ano, mas solicitou a rescisão do vínculo. O centroavante não estava nem sendo relacionado para os jogos.

A passagem de Eduardo Tanque foi discreta. Ele participou de apenas cinco partidas, sendo titular em apenas uma delas, e não conseguiu marcar gols. O último jogo pelo time tricolor aconteceu no dia 26 de junho, na derrota de 1x0 para o Central, no Arruda.

Ao longo deste ano, o centroavante também defendeu o Paraná, acumulando um gol em oito jogos. Na carreira, ele também teve passagens por diversos clubes, como Resende, Aimoré, Camboriú, Coritiba, o time Sub-23 do Corinthians e Atlético Tubarão.

Sem Tanque, o Santa Cruz se reapresentou nesta segunda-feira (29). O foco da equipe é a preparação para o jogo de volta da final da Série D, onde enfrenta o Barra-SC.

No primeiro confronto, realizado na Arena de Pernambuco, no último sábado, o Tricolor saiu derrotado por 2x1. Sendo assim, precisa de uma vitória simples para pelo menos decidir nos pênaltis.

O confronto decisivo ocorrerá no próximo sábado (4), às 16h, na Arena Barra, em Santa Catarina. Em caso de empate, o título fica com o clube catarinense. Para levantar o troféu, sem decisão por pênaltis, a equipe coral precisa vencer por dois ou mais gols.

Desfalques no Santa Cruz

O Santa Cruz terá dois desfalques importantes para o jogo decisivo contra o Barra-SC. O volante Wagner Balotelli e o atacante Thiago Galhardo levaram o terceiro cartão amarelo e cumprirão a suspensão automática. Sem eles, os prováveis substitutos são Pedro Favela e Ariel.

