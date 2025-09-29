fechar
Santa Cruz | Notícia

Sem espaço, Eduardo Tanque solicita rescisão do contrato com Santa Cruz

O centroavante não conseguiu marcar nenhum gol com a camisa tricolor e não estava nem sendo relacionado pelo técnico coral Marcelo Cabo

Por Davi Saboya Publicado em 29/09/2025 às 21:50
Eduardo Tanque em ação com a camisa do Santa Cruz
Eduardo Tanque em ação com a camisa do Santa Cruz - Instagram/Eduardo Tanque

O atacante Eduardo Tanque não faz mais parte do elenco do Santa Cruz. Ele tinha contrato até o próximo ano, mas solicitou a rescisão do vínculo. O centroavante não estava nem sendo relacionado para os jogos.

A passagem de Eduardo Tanque foi discreta. Ele participou de apenas cinco partidas, sendo titular em apenas uma delas, e não conseguiu marcar gols. O último jogo pelo time tricolor aconteceu no dia 26 de junho, na derrota de 1x0 para o Central, no Arruda.

Leia Também

Ao longo deste ano, o centroavante também defendeu o Paraná, acumulando um gol em oito jogos. Na carreira, ele também teve passagens por diversos clubes, como Resende, Aimoré, Camboriú, Coritiba, o time Sub-23 do Corinthians e Atlético Tubarão.

Sem Tanque, o Santa Cruz se reapresentou nesta segunda-feira (29). O foco da equipe é a preparação para o jogo de volta da final da Série D, onde enfrenta o Barra-SC.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No primeiro confronto, realizado na Arena de Pernambuco, no último sábado, o Tricolor saiu derrotado por 2x1. Sendo assim, precisa de uma vitória simples para pelo menos decidir nos pênaltis.

O confronto decisivo ocorrerá no próximo sábado (4), às 16h, na Arena Barra, em Santa Catarina. Em caso de empate, o título fica com o clube catarinense. Para levantar o troféu, sem decisão por pênaltis, a equipe coral precisa vencer por dois ou mais gols.

Desfalques no Santa Cruz

O Santa Cruz terá dois desfalques importantes para o jogo decisivo contra o Barra-SC. O volante Wagner Balotelli e o atacante Thiago Galhardo levaram o terceiro cartão amarelo e cumprirão a suspensão automática. Sem eles, os prováveis substitutos são Pedro Favela e Ariel.

Leia também

Com recorde do Santa Cruz, veja maiores públicos da Arena de Pernambuco na história
Arena Pernambuco

Com recorde do Santa Cruz, veja maiores públicos da Arena de Pernambuco na história
Santa Cruz: Não tem premiação para o campeão da Série D 2025? Entenda o contexto
Prêmio

Santa Cruz: Não tem premiação para o campeão da Série D 2025? Entenda o contexto

Compartilhe

Tags