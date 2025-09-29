Ex-presidente, Constantino Júnior se posiciona a favor da SAF do Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tininho, como é mais conhecido o dirigente no mundo do futebol, foi um dos convidados do programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal

Constantino Júnior, ex-presidente do Santa Cruz, concedeu uma entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (29). Na conversa, ele se posicionou a favor da transformação do clube coral em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Além disso, Tininho, como é mais conhecido, demonstrou total confiança no presidente executivo Bruno Rodrigues e também no presidente do Conselho Deliberativo Victor Pessoa de Melo. Ele ainda frisou que o Santa Cruz não consegue viver mais em outro modelo de gestão no futebol atual.

"Confio de olhos fechados no Victor e no Bruno. Sei que eles estão fazendo o melhor para o Santa Cruz. Sei o que é carregar o clube, com tantas arestas de um lado e do outro. É importante saber quem carrega esse fardo e senta na cadeira, que é difícil demais. Todo dia chega uma bronca. Não pense que é só glamour. Até nas conquistas você paga o preço do sucesso", afirmou Tininho.

"O Santa Cruz precisa fazer uma virada de chave. Precisa entender que o processo, hoje, do futebol, vive um momento especial. A gente ainda tem uma recuperação judicial. Antes, o dinheiro chegava e nunca chegava no clube. Tinha que retirar na justiça. Então, hoje existe a oportunidade de zerar tudo, de organizar o clube", completou o ex-mandatário, que como passou pelo cargo de líder do Executivo, ocupa o cargo de Conselheiro Benemérito.

Depois que saiu do Santa Cruz, Constantino Júnior assumiu o cargo de dirigente da Liga do Nordeste. E, recentemente, ocupou o cargo de executivo de futebol na SAF do América de Natal na disputa da Série D. Mesmo fora do Arruda, Tininho revelou que procura ajudar o "time do coração" como é possível e não escondeu a torcida por mais dias de glória do Tricolor.

"Tem que ter um processo de SAF. O clube se preparou para isso, fez os trâmites legais. Existem escritórios especializados trabalhando no assunto. É importante ver o que deu certo, o que deu errado nos outros clubes. O Victor, o Bruno, sentaram com os investidores, sabem da situação real", disse.

"Espero que tudo dê certo, o clube vire SAF, comece a liquidar o passivo, tenha regularidade e a gente olhe para a frente com uma possibilidade de investimento e organização da casa", acrescentou.

A edição do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, desta segunda-feira (29), está disponível na íntegra no canal da emissora no Youtube.

SAF do Santa Cruz

Tramitando no Santa Cruz, a proposta de venda de 90% das ações da SAF para a Cobra Coral Participações S/A será apreciada pelo Conselho Deliberativo nos próximos dias 7 e 9 de outubro. Em seguida, ainda precisa ser aprovado na Assembleia Geral de Sócios, antes de ser oficializada.