Santa Cruz recebe "duas boas notícias" no ataque para grande final da Série D

Após perder em casa de virada por 2x1, a Cobra Coral precisa vencer o Barra-SC, na partida de volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro

O Santa Cruz recebeu "duas boas notícias" do departamento médico antes de embarcar para a grande final da Série D do Campeonato Brasileiro. Os atacantes Ariel e Renato foram liberados e estão à disposição do técnico Marcelo Cabo para o confronto de volta contra o Barra-SC.

A partida acontece no próximo sábado (4), às 16h (de Brasília), na Arena da Barra, em Santa Catarina.

A volta de ambos é crucial para o setor ofensivo. Ariel, que se recuperava de uma lesão na panturrilha, já está em transição física e tem grandes chances de ser escalado como titular, dada a suspensão de Thiago Galhardo.

Já Renato havia deixado o jogo de ida na Arena de Pernambuco com dores, logo após abrir o placar do jogo.

O departamento médico do clube agora monitora apenas o lateral-direito Israel, que segue em recuperação de uma lesão lombar que o afasta dos gramados há meses.

Os desfalques do Santa Cruz para a grande final da Série D não são por questões clínicas. O volante Wagner Balotelli e o atacante Thiago Galhardo levaram o terceiro cartão amarelo no primeiro embate e estão suspensos.

Final da Série D

Após sofrer a derrota de virada em casa pelo placar de 2x1, só a vitória interessa ao Tricolor do Arruda. O Santa Cruz precisa de uma vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Se a Cobra Coral superar o Barra por uma diferença de dois ou mais gols, o clube pernambucano garante a taça de campeão da Série D no tempo normal. A delegação tricolor viaja na tarde da quinta-feira (2) para Santa Catarina.