CBF estuda aumento de participantes nas Séries C e D; entenda mudança

Entidade máxima do futebol brasileiro prepara mudanças radicais no calendário a partir de 2026. Novidades serão divulgadas nesta quarta-feira (01).

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 30/09/2025 às 15:32
Sede da CBF, no Rio de Janeiro
Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Reprodução/ CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pode realizar uma revolução no futebol nacional para o ano de 2026. A entidade estuda mudanças no calendário de competições para a próxima temporada.

As alterações devem impactar todas as esferas do futebol nacional. As novidades serão anunciadas nesta quarta-feira (01), em evento na sede da CBF.

CBF deve aumentar Séries C e D

De acordo com informações do jornalista Rodrigo Mattos, do UOL, a CBF deve aumentar o número de participantes da Série C, que atualmente conta com 20 equipes, para 28 clubes.

Não está claro como seria realizado esse aumento. Entre as possibilidades, estão o cancelamento dos quatro rebaixamentos da Série C, além do acesso de 4 outros clubes.

Outra possibilidade é o acesso de 8 equipes participantes da Série D. Nenhum formato foi confirmado oficialmente.

Com o aumento de clubes, a Série C deve ter mudanças no formato. Uma chave única, de turno único, é uma possibilidade, bem como a mudança para 2 grupos de 14 clubes.

A Série D também deve receber um aumento substancial na quantidade de clubes participantes. A partir de 2026, a competição pode passar a contar com 96 equipes, 32 a mais em relação à atual edição. A medida já é tratada como certa.

No entanto, também não foi confirmado o formato de disputa da competição, além do número de acessos à Série C.

