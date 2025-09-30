CBF estuda aumento de participantes nas Séries C e D; entenda mudança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entidade máxima do futebol brasileiro prepara mudanças radicais no calendário a partir de 2026. Novidades serão divulgadas nesta quarta-feira (01).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pode realizar uma revolução no futebol nacional para o ano de 2026. A entidade estuda mudanças no calendário de competições para a próxima temporada.

As alterações devem impactar todas as esferas do futebol nacional. As novidades serão anunciadas nesta quarta-feira (01), em evento na sede da CBF.

CBF deve aumentar Séries C e D

De acordo com informações do jornalista Rodrigo Mattos, do UOL, a CBF deve aumentar o número de participantes da Série C, que atualmente conta com 20 equipes, para 28 clubes.

Não está claro como seria realizado esse aumento. Entre as possibilidades, estão o cancelamento dos quatro rebaixamentos da Série C, além do acesso de 4 outros clubes.

Outra possibilidade é o acesso de 8 equipes participantes da Série D. Nenhum formato foi confirmado oficialmente.

Com o aumento de clubes, a Série C deve ter mudanças no formato. Uma chave única, de turno único, é uma possibilidade, bem como a mudança para 2 grupos de 14 clubes.

A Série D também deve receber um aumento substancial na quantidade de clubes participantes. A partir de 2026, a competição pode passar a contar com 96 equipes, 32 a mais em relação à atual edição. A medida já é tratada como certa.

No entanto, também não foi confirmado o formato de disputa da competição, além do número de acessos à Série C.