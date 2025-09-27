fechar
Série C: confira a classificação atualizada do quadrangular do acesso

Até o momento, os dois grupos do quadrangular do acesso continuam abertos, sem nenhum time com a vaga assegurada. Confira a classificação

Por Adige Silva Publicado em 27/09/2025 às 20:45 | Atualizado em 27/09/2025 às 21:10
Troféu Série C
Troféu Série C - Leo Piva/CBF

A reta final da Série C segue emocionante. Até o momento, os dois grupos do quadrangular do acesso continuam abertos. A situação mais confortável é a da Ponte Preta, no Grupo C, que conquistou três vitórias e um empate em quatro jogos, somando 10 pontos.

No Grupo B, o cenário é completamente diferente. O equilíbrio tem sido a marca: todos os confrontos terminaram empatados, deixando a disputa totalmente embolada.

Confira a classificação atualizada:

Classificação fornecida por Sofascore
