Nautico | Notícia

Hélio dos Anjos elogia postura do Náutico e dispara contra ataque sofrido no aeroporto

Treinador destacou evolução da equipe no empate contra a Ponte Preta e afirmou que o Náutico segue vivo na luta pelo acesso à Série B de 2026

Por Davi Saboya Publicado em 28/09/2025 às 10:07
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Gabriel França/CNC

Após o empate por 1x1 contra a Ponte Preta, neste sábado (27), no Moisés Lucarelli, o técnico Hélio dos Anjos analisou a atuação do Náutico e reforçou que a equipe segue firme na briga pelo acesso à Série B. A tese do treinador ganhou ainda mais força após a vitória do Brusque sobre o Guarani, em Santa Catarina.

O treinador elogiou a postura do time, mesmo com desfalques e jogadores atuando no sacrifício, e criticou o episódio de hostilidade sofrido pela delegação no aeroporto, antes da viagem para Campinas.

“Voltamos a ser o que somos”

Hélio destacou que o Timbu fez um grande jogo, principalmente no segundo tempo, e mostrou confiança para a reta final do quadrangular.

“Jogamos com profundidade, marcamos alto e conseguimos manter a Ponte longe do nosso gol. No segundo tempo, crescemos ofensivamente, alimentamos mais o Mezenga e criamos chances. Voltamos a ser o que somos e isso me dá confiança para os dois últimos jogos”, disse.

O técnico reconheceu o gol sofrido no fim como fruto da falha na recomposição defensiva, mas fez questão de enaltecer o espírito de luta da equipe. “Foi um belo jogo. Brigamos, competimos e agora dependemos de nós para buscar a classificação”, completou.

Críticas à invasão no aeroporto

Na coletiva, Hélio também comentou pela primeira vez sobre o episódio de confronto no aeroporto, no embarque para Campinas, e foi duro nas palavras.

“Quero que as pessoas saibam que eu não sou idiota. Aquilo foi armado para nos provocar. Não aceito ninguém encostar a mão em mim ou colocar o dedo na cara dos meus jogadores. Não tenho paixão por torcida organizada e não vou permitir desrespeito aos profissionais do Náutico”, afirmou.

O treinador disse que o episódio não vai desviar o foco da equipe. “A nossa responsabilidade é classificar o Náutico. Esse acesso é o meu sonho e vamos trabalhar até o fim para conquistá-lo”, concluiu.

