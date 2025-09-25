Vinícius é desfalque confirmado para o próximo jogo do Náutico contra a Ponte Preta
O atacante da equipe alvirrubra é um dos líderes do elenco e não estará presente no próximo jogo, que é considerado uma grande final.
O atacante Vinícius é mais um desfalque confirmado para o Náutico. O jogador sofreu uma lesão de grau 1 no músculo adutor, diagnosticada por exame de imagem, e não poderá entrar em campo na partida contra a Ponte Preta, válida pela Série C.
A previsão de recuperação é de aproximadamente uma semana, o que indica que Vinícius deve estar disponível novamente para o duelo contra o Guarani, marcado para o dia 4 de outubro, às 17h, no Brinco de Ouro, segundo informações divulgadas pelo ge.
Além do atacante, o técnico Hélio dos Anjos terá outros desfalques no elenco para este confronto, considerado uma verdadeira final para o time alvirrubro.
Crise fora de campo
Além dos problemas em campo, o Náutico enfrentou tensão fora das quatro linhas. A equipe embarcou nesta quinta-feira para Campinas sob protestos da sua torcida organizada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em nota oficial publicada nas redes sociais, o clube declarou:
"Na ocasião, membros de torcida organizada, num ato nitidamente orquestrado, utilizaram o momento para ameaçar e agredir a delegação alvirrubra, caracterizando um ato criminoso.
O Náutico não tolerará este episódio e solicitará, junto aos órgãos de segurança, a correta investigação, identificação e punição aos autores e eventuais mandantes."
Próximo jogo
Apesar da tensão dentro e fora do campo, Hélio dos Anjos e seu elenco se preparam para o próximo compromisso: o duelo contra a Ponte Preta, que será realizado neste sábado (27), no Estádio Moisés Lucarelli.
O Timbu ainda mantém chances de acesso na Série C, e o grupo confia na possibilidade de classificação, mesmo diante das dificuldades.
Paulo Sérgio pode retornar no jogo contra a Ponte Preta