Vinícius é desfalque confirmado para o próximo jogo do Náutico contra a Ponte Preta

O atacante da equipe alvirrubra é um dos líderes do elenco e não estará presente no próximo jogo, que é considerado uma grande final.

O atacante Vinícius é mais um desfalque confirmado para o Náutico. O jogador sofreu uma lesão de grau 1 no músculo adutor, diagnosticada por exame de imagem, e não poderá entrar em campo na partida contra a Ponte Preta, válida pela Série C.

A previsão de recuperação é de aproximadamente uma semana, o que indica que Vinícius deve estar disponível novamente para o duelo contra o Guarani, marcado para o dia 4 de outubro, às 17h, no Brinco de Ouro, segundo informações divulgadas pelo ge.

Além do atacante, o técnico Hélio dos Anjos terá outros desfalques no elenco para este confronto, considerado uma verdadeira final para o time alvirrubro.

Crise fora de campo

Além dos problemas em campo, o Náutico enfrentou tensão fora das quatro linhas. A equipe embarcou nesta quinta-feira para Campinas sob protestos da sua torcida organizada.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o clube declarou:

"Na ocasião, membros de torcida organizada, num ato nitidamente orquestrado, utilizaram o momento para ameaçar e agredir a delegação alvirrubra, caracterizando um ato criminoso.

O Náutico não tolerará este episódio e solicitará, junto aos órgãos de segurança, a correta investigação, identificação e punição aos autores e eventuais mandantes."

Próximo jogo

Apesar da tensão dentro e fora do campo, Hélio dos Anjos e seu elenco se preparam para o próximo compromisso: o duelo contra a Ponte Preta, que será realizado neste sábado (27), no Estádio Moisés Lucarelli.

O Timbu ainda mantém chances de acesso na Série C, e o grupo confia na possibilidade de classificação, mesmo diante das dificuldades.

