Série C: veja as chances de classificação do Náutico no quadrangular após o jogo contra a Ponte Preta

Na terceira rodada do quadrangular da Série C, Ponte Preta e Guarani venceram, enquanto Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta ficaram no empate

Por João Victor Tavares Publicado em 22/09/2025 às 15:03
Náutico x Ponte Preta, pela 3ª rodada do Grupo B do Quadrangular Final da Série C 2025
Náutico x Ponte Preta, pela 3ª rodada do Grupo B do Quadrangular Final da Série C 2025 - Gabriel França / Náutico

O quadrangular da Série C já chegou à quarta rodada, e várias equipes ainda seguem na luta por uma vaga na Série B.

Até agora, apenas três times conquistaram ao menos uma vitória nesta fase da competição: a Ponte Preta, que venceu o Guarani no clássico disputado no Estádio Brinco de Ouro na estreia, depois superou o Brusque e, na última rodada, derrotou o Náutico.

O Náutico, que venceu o Brusque fora de casa na primeira rodada; e o próprio Guarani, que bateu o Náutico na segunda rodada e o Brusque na última.

No outro grupo, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta somam três empates cada e seguem com chances de classificação.

Atualmente, a Ponte Preta é o time com maiores chances de conquistar o acesso à Série B e também de chegar à grande final da competição, em busca do seu primeiro título da terceira divisão.

Antes disso, quem liderava as projeções era o Náutico, mas a derrota para o Guarani e para a Macaca reduziu bastante as chances do Timbu e ainda fortaleceu um concorrente direto na disputa.

Confira a seguir, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação de cada time:

Probabilidades atualizadas do quadrangular da Série C

Grupo 1

Londrina – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 30,0%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 56,3%

São Bernardo – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 34,8%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 63,7%

Caxias – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 26,4%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 53,7%

Floresta – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 8,9%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 26,3%

Grupo 2

Ponte Preta – 9 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 75,8%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 96,4%

Guarani – 6 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 20,2%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 75,0%

Náutico – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 3,9%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 26,9%

Brusque – 0 ponto

  • Probabilidade de disputar a final: 1,8%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 0,04%

Confira as chances de classificação por pontuação

Classificação para a Final:

  • 15 pontos: 100% de chance
  • 14 pontos: 99,9% de chance
  • 12 pontos: 95% de chance
  • 11 pontos: 80% de chance
  • 11 pontos: 60% de chance

Promoção para a Série B:

  • 15 pontos: 100% de chance
  • 14 pontos: 97% de chance
  • 10 pontos: 95% de chance
  • 9 pontos: 80% de chance
  • 8 pontos: 60% de chance

