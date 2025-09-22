Série C: veja as chances de classificação do Náutico no quadrangular após o jogo contra a Ponte Preta
Na terceira rodada do quadrangular da Série C, Ponte Preta e Guarani venceram, enquanto Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta ficaram no empate
O quadrangular da Série C já chegou à quarta rodada, e várias equipes ainda seguem na luta por uma vaga na Série B.
Até agora, apenas três times conquistaram ao menos uma vitória nesta fase da competição: a Ponte Preta, que venceu o Guarani no clássico disputado no Estádio Brinco de Ouro na estreia, depois superou o Brusque e, na última rodada, derrotou o Náutico.
O Náutico, que venceu o Brusque fora de casa na primeira rodada; e o próprio Guarani, que bateu o Náutico na segunda rodada e o Brusque na última.
No outro grupo, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta somam três empates cada e seguem com chances de classificação.
Atualmente, a Ponte Preta é o time com maiores chances de conquistar o acesso à Série B e também de chegar à grande final da competição, em busca do seu primeiro título da terceira divisão.
Antes disso, quem liderava as projeções era o Náutico, mas a derrota para o Guarani e para a Macaca reduziu bastante as chances do Timbu e ainda fortaleceu um concorrente direto na disputa.
Confira a seguir, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação de cada time:
Probabilidades atualizadas do quadrangular da Série C
Grupo 1
Londrina – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 30,0%
- Probabilidade de acesso à Série B: 56,3%
São Bernardo – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 34,8%
- Probabilidade de acesso à Série B: 63,7%
Caxias – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 26,4%
- Probabilidade de acesso à Série B: 53,7%
Floresta – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 8,9%
- Probabilidade de acesso à Série B: 26,3%
Grupo 2
Ponte Preta – 9 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 75,8%
- Probabilidade de acesso à Série B: 96,4%
Guarani – 6 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 20,2%
- Probabilidade de acesso à Série B: 75,0%
Náutico – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 3,9%
- Probabilidade de acesso à Série B: 26,9%
Brusque – 0 ponto
- Probabilidade de disputar a final: 1,8%
- Probabilidade de acesso à Série B: 0,04%
Confira as chances de classificação por pontuação
Classificação para a Final:
- 15 pontos: 100% de chance
- 14 pontos: 99,9% de chance
- 12 pontos: 95% de chance
- 11 pontos: 80% de chance
- 11 pontos: 60% de chance
Promoção para a Série B:
- 15 pontos: 100% de chance
- 14 pontos: 97% de chance
- 10 pontos: 95% de chance
- 9 pontos: 80% de chance
- 8 pontos: 60% de chance