Melhores Momentos: Náutico 0x1 Ponte Preta pela Série C
Náutico voltou a perder em casa no quadrangular da Série C e agora está em situação bem delicada na briga pelo acesso para a Série B
O Náutico voltou a tropeçar no Quadrangular Final da Série C. Neste sábado (20), nos Aflitos, o Timbu foi derrotado pela Ponte Preta por 1x0, gol de Toró aos 18 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o time alvirrubro estaciona na 3ª colocação com 3 pontos e vê suas chances de acesso ficarem mais complicadas.
A derrota foi a segunda seguida do Náutico dentro de casa nesta fase. A Ponte lidera o Grupo B com 9 pontos e está a uma vitória de garantir o retorno à Série B. O Timbu volta a campo no próximo sábado (27), no Moisés Lucarelli, novamente contra a Ponte Preta, precisando vencer para seguir vivo na luta pelo acesso.
Melhores momentos de Náutico x Ponte Preta
Nos primeiros minutos, o Náutico criou boas chances, mas parou no goleiro Diogo Silva. A Ponte Preta foi mais eficiente: em jogada pela direita, Pacheco cruzou para trás e Toró completou para o gol. No segundo tempo, o Timbu pressionou e teve oportunidades com Igor Bolt e Kelvin, mas não conseguiu empatar.
Assista abaixo aos melhores momentos da partida: