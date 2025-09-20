fechar
Nautico | Notícia

Melhores Momentos: Náutico 0x1 Ponte Preta pela Série C

Náutico voltou a perder em casa no quadrangular da Série C e agora está em situação bem delicada na briga pelo acesso para a Série B

Por Thiago Wagner Publicado em 20/09/2025 às 22:09
Náutico x Ponte Preta, pela 3ª rodada do Grupo B do Quadrangular Final da Série C 2025
Náutico x Ponte Preta, pela 3ª rodada do Grupo B do Quadrangular Final da Série C 2025 - Gabriel França / Náutico

O Náutico voltou a tropeçar no Quadrangular Final da Série C. Neste sábado (20), nos Aflitos, o Timbu foi derrotado pela Ponte Preta por 1x0, gol de Toró aos 18 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o time alvirrubro estaciona na 3ª colocação com 3 pontos e vê suas chances de acesso ficarem mais complicadas.

A derrota foi a segunda seguida do Náutico dentro de casa nesta fase. A Ponte lidera o Grupo B com 9 pontos e está a uma vitória de garantir o retorno à Série B. O Timbu volta a campo no próximo sábado (27), no Moisés Lucarelli, novamente contra a Ponte Preta, precisando vencer para seguir vivo na luta pelo acesso.

Melhores momentos de Náutico x Ponte Preta

Nos primeiros minutos, o Náutico criou boas chances, mas parou no goleiro Diogo Silva. A Ponte Preta foi mais eficiente: em jogada pela direita, Pacheco cruzou para trás e Toró completou para o gol. No segundo tempo, o Timbu pressionou e teve oportunidades com Igor Bolt e Kelvin, mas não conseguiu empatar.

Assista abaixo aos melhores momentos da partida:

