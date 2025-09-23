Muriel confia em reação do Náutico e chama duelo contra Ponte Preta de "final"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Goleiro da equipe alvirrubra destacou preparação mental e pediu apoio da torcida para decisão do próximo sábado, em Campinas, pela Série C.

O Náutico segue vivo no Quadrangular da Série C, mesmo após duas derrotas amargas, e entra em uma semana decisiva com um confronto direto contra a Ponte Preta, no próximo sábado (27), às 17h (horário de Brasília), no Moisés Lucarelli.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (23), o goleiro titular do time alvirrubro, Muriel, comentou sobre o momento da equipe, reconheceu os tropeços em casa, mas demonstrou confiança na reação para manter vivo o sonho do acesso.

Preparação e confiança do grupo

Muriel revelou que a semana começou com conversas sobre o jogo passado e ajustes no elenco.

“Lamentamos muito o resultado, mas é hora de seguir em frente. Agora é trabalhar forte, mentalmente e fisicamente, para chegar bem no sábado”, afirmou.

O goleiro ressaltou a importância de contar com jogadores que estão em recuperação e avaliou o próximo duelo como decisivo: “É literalmente uma final para a gente. Vamos dar o máximo para conquistar esses três pontos e seguir vivos.”

Sobre a Ponte Preta, Muriel destacou a solidez do time e a dificuldade de atuar fora de casa. “Eles são um dos times mais maduros da competição, vêm de três vitórias e vão estar muito motivados. Temos que transformar os detalhes a nosso favor”, analisou.

Recado à torcida

Por fim, Muriel deixou uma mensagem para a torcida alvirrubra:

“Quero agradecer pelo apoio e pedir que continuem acreditando. Aqueles que puderem ir a Campinas, que estejam conosco. Vamos lutar até o último segundo para colocar o Náutico de volta na Série B”, concluiu.

