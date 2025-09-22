Náutico antecipa saída de Marco Antônio e meia está fora da Série C
O jogador assinou um pré-contrato com o CRB na véspera do início do Quadrangular Final e caiu de rendimento após a vitória com o Brusque na estreia
O meia Marco Antônio está fora do Náutico. A saída do jogador foi oficializado pelo clube, no início da noite desta segunda-feira (22), em nota nas redes sociais. A saída se trata de uma antecipação por parte do Timbu, já que o jogador assinou um pré-contrato com o CRB na véspera do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.
O contrato do atleta com o clube alvirrubro iria até o fim desta temporada. Assim, ele não participa dos próximos jogos contra Ponte Preta, Guarani e Brusque na reta final do quadrangular.
"O Clube Náutico Capibaribe informa que o atleta Marco Antônio não faz mais parte dos planos da equipe para o restante da temporada. O Clube agradece sua dedicação e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", informou o clube.
Antes do início do quadrangular, o técnico Hélio dos Anjos não escondeu a insatisfação com a decisão tomada pelo meia Marco Antônio. Inclusive, criticou fortemente a postura do empresário do jogador.
Porém, deixou o jogador no time titular. Na vitória sobre o Brusque, apareceu bem e, por sinal, foi visto chorando após a partida. Só que o bom futebol não continuou nas duas derrotas para o Guarani e Ponte Preta.
Após a derrota para a Macaca, no último sábado, Hélio, mesmo classificando Marco Antônio como um "menino bom" voltou a demonstrar a insatisfação e criticou novamente o agente do meia.
O clima ficou insustentável e o atleta nem sequer participou da reapresentação. Somando as passagens de 2024 e 2025, Marco Antônio disputou 79 jogos pelo Náutico e marcou nove gols. Na Série C deste ano, é o artilheiro com cinco gols marcos.
Próximo jogo do Náutico
O próximo jogo do Náutico acontece no sábado (27). O Timbu visita a Ponte Preta, que venceu o jogo passado por 1x0, no estádio Moisés Lucarelli, às 17h (de Brasília), em Campinas. O duelo é válido pela quarta e antepenúltima rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.
Na chave, o Timbu é o terceiro colocado com três pontos. A Ponte lidera com nove e o Gurani ocupa a vice-liderança com seis. O Brusque está na lanterna com 0 pontos.