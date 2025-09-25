Náutico define como "ato criminoso" atitudes de torcida organizada em protesto no Aeroporto do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O delegação alvirrubra teve que acessar a sala de embarque da viagem para Campinas, em São Paulo, por uma área restrita; veja a nota na íntegra

O Náutico embarcou no Aeroporto dos Guararapes, no Recife, com destino à Campinas para enfrentar a Ponte Preta pela Quadrangular da Série C, sob protesto de torcida organizada.

As manifestações na quinta-feira (25/09) foram de cobrança ao elenco e à comissão técnica, com gritos de "tem que ter raça para jogar no meu Timbu" e "ou joga bola ou a porrada vai comer".

A postura irritou o técnico Hélio dos Anjos, que de forma ríspida respondeu: "Porrada aqui não". O clube chamou de "ato criminoso" e afirmou cobrará punição e indentificação dos torcedores.

Nota do Náutico sobre o protesto



O Clube Náutico Capibaribe vem a público repudiar com veemência os atos ocorridos nesta quinta-feira (25), durante o embarque da delegação alvirrubra para Campinas.

Na ocasião, membros de torcida organizada, num ato nitidamente orquestrado, utilizaram o momento para ameaçar e agredir a delegação alvirrubra, caracterizando assim um ato criminoso.

O Náutico não tolerará este episódio e solicitará, junto aos órgãos de segurança, a correta investigação, identificação e punição aos autores e eventuais mandantes.

Próximo jogo do Náutico na Série C

A partida contra a Macaca está marcada para às 17h (horário de Brasília), deste sábado (27/09), no Moisés Lucarelli. A equipe paulista lidera o grupo com nove pontos e pode garantir classificação antecipada.

Já o clube da Rosa e Silva precisa da vitória para continuar o sonho do acesso à Série B. Neste momento, ocupa a terceira colocação, tendo três pontos conquistados, atrás do Guarani.