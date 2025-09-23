fechar
Nautico | Notícia

Paulo Sérgio pode reforçar Náutico na "final" contra Ponte Preta

Timbu visita a Macaca, no próximo sábado (27), às 17h (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em partida pela 4ª rodada do Quadrangular Final

Por Davi Saboya Publicado em 23/09/2025 às 22:01
Paulo Sérgio, atacante do Náutico
Paulo Sérgio, atacante do Náutico - Gabriel França/CNC

O atacante Paulo Sérgio pode reforçar o Náutico no próximo jogo contra a Ponte Preta. Ele começou a semana treinando normalmente e pode ser relacionado para o "jogo da vida" do Timbu na Série C do Campeonato Brasileiro. O centroavante estava no departamento médico por causa de dores na região lombar.

Paulo Sérgio não entra em campo desde o dia 26 de julho. Na ocasião, ainda na primeira fase, ele participou da vitória por 1x0 sobre o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, ainda na primeira fase da Série C.

No total, em 2025, o atacante disputou 15 jogos e marcou 6 gols. Ao longo da temporada, sofreu com seguidas lesões e possui uma média baixa de partidas.

Mais um reforço no Náutico

Outro jogador que deve viajar e ser relacionado para o jogo contra a Ponte Preta é o zagueiro Carlinhos. Ele se recuperou mais rápido do que o esperado e pode ser relacionado para o próximo jogo. Isso diante da necessidade de reforçar a zaga no jogo que decidirá de uma vez por todas o futuro do Timbu na Série C.

Viagem para Campinas

A delegação alvirrubra viaja para Campinas na próxima quinta-feira (25). O Timbu iniciou a preparação no Centro de Treinamento Wilson Campinas e encerrará em território paulista.

Classificação da Série C

No Grupo C, após perder em casa para a Macaca, o Náutico é o terceiro colocado com apenas três. A Ponte Preta lidera com nove e o Guarani possui seis. Vale lembrar que apenas os dois melhores colocados garantem o acesso junto com os dois melhores colocados da outra chave, que tem Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta.

