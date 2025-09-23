Ralph de Carvalho critica dispensa de Marco Antônio e aponta caos na gestão de estádios em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comentarista analisa saída do volante no Náutico, questiona defesa do presidente Bruno Becker e denuncia falhas na organização de jogos na Ilha

A Rádio Jornal apresentou nesta semana a análise de Ralph de Carvalho, o “Bola de Ouro que diz todas as verdades”. O comentarista opinou sobre a polêmica dispensa do volante Marco Antônio pelo Náutico e também abordou problemas estruturais na administração de estádios pernambucanos.

Marco Antônio: Dispensa, pré-contrato e o papel de Hélio dos Anjos

Segundo Carvalho, a saída de Marco Antônio não teve relação com critérios técnicos.

“Mandaram o volante embora e todo mundo sabe a razão. Não foi porque ele jogou mal. Todo o time teve atuação ruim e alguns jogaram até pior”, afirmou.

O comentarista citou exemplos de atletas com desempenho abaixo, como Samuel (centroavante), Igor Fernandes (improvisado na zaga), Igor Pereira, Vitinho e Raimá. Para ele, o motivo da dispensa foi outro: o jogador assinou um pré-contrato com o CRB, decisão que desagradou ao técnico Hélio dos Anjos — a quem Carvalho atribui grande influência no clube.

Marco Antônio reconheceu o erro de ter firmado o compromisso em “período de decisão”, pediu desculpas à torcida, mas acabou exposto publicamente. Carvalho lembrou que Hélio dos Anjos criticou nominalmente o volante após a derrota para a Ponte Preta, o que, em sua visão, foi uma estratégia para transformá-lo em “bode expiatório”.

O comentarista lamentou a forma da saída:

“Foi uma saída feia para um jogador tão importante na vida do Náutico nos últimos dois anos.”

Em 2025, Marco Antônio disputou 41 partidas e marcou seis gols pelo Timbu. Recuperado e reintegrado por Hélio dos Anjos no ano passado, tornou-se um dos pilares do meio-campo alvirrubro.

Carvalho defendeu que, apesar da falha de timing, o volante não cometeu irregularidade:

“Ele errou ao assinar o pré-contrato naquele momento, mas não cometeu nenhum crime. Está dentro da legislação do futebol.”

Críticas à Direção do Náutico

O presidente Bruno Becker divulgou nota oficial destacando que o clube “nunca esteve omisso” e que “nenhuma medida será descartada”.

Para Carvalho, o discurso chegou tarde:

“Vão identificar problemas agora, faltando três jogos? Isso não é mais hora. A conversa de identificar problemas é só uma desculpa para a dispensa de Marco Antônio.”

O comentarista reforçou que a diretoria deixou o atleta sair “muito mal” perante a torcida.

Avaliação Técnica

Carvalho também analisou a queda de rendimento do Náutico, que vinha de 13 jogos de invencibilidade antes de perder para Guarani e Ponte Preta. Segundo ele, o time adversário era mais qualificado, sobretudo no setor criativo:

“A Ponte tem Elvis, um jogador que o Náutico não tem.”

Ele apontou falhas defensivas e ofensivas. Contra o Guarani, os laterais sofreram com bolas nas costas pela falta de cobertura do meio. Já diante da Ponte Preta, o lado esquerdo improvisado foi superado e, quando o adversário recuou, faltou qualidade para infiltrar:

“Rodou, rodou, igual charuto na boca de bêbado, e não conseguiu um momento claro para empatar.”

Superlotação e Falta de Gestão na Ilha do Retiro

Outro ponto levantado por Ralph de Carvalho foi o desconforto na partida entre Sport x Corinthians, que reuniu 26.504 torcedores na Ilha do Retiro. “Será que estão vendendo mais ingressos do que o estádio comporta?”, questionou.

O comentarista destacou a falta de conforto e de condições mínimas para o torcedor: “Quem paga pelo espetáculo quer, no mínimo, respeito. E isso não aconteceu no jogo Sport e Corinthians.”

O Sport publicou nota oficial pedindo desculpas, mas atribuiu os transtornos aos órgãos de segurança, que teriam interditado parte das cadeiras. Para Carvalho, o problema é de planejamento: “Ainda não há gerenciamento ideal para dias de grandes jogos, nem na Ilha nem no Arruda.”

Ele lembrou que a Ilha do Retiro foi inaugurada em 4 de julho de 1937: “São 88 anos e até hoje ainda existe dificuldade em administrar o estádio.”



Confira o episódio na íntegra

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13h-ralph-de-carvalho-23-09-25/" target="_blank">Comentário de Ralph de Carvalho: o comentarista critica dispensa de Marco Antônio e aponta caos na gestão de estádios em Pernambuco</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

