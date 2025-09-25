fechar
Ponte Preta x Náutico: desfalques, retornos e provável escalação do Timbu para o jogo da Série C

O treinador Hélio dos Anjos precisará promover algumas mudanças no time titular nesta semana, já que terá baixas importantes no elenco.

Por João Victor Tavares Publicado em 25/09/2025 às 14:10
Náutico perdeu para a Ponte Preta na 1ª fase da Série C 2025
Náutico perdeu para a Ponte Preta na 1ª fase da Série C 2025 - Gabriel França/Náutico

O Náutico chega muito pressionado para o confronto contra a Ponte Preta, em busca de se manter vivo na disputa do quadrangular e tentar a classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida será neste sábado (27), às 17h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, válida pela 4ª rodada da segunda fase da competição.

O técnico Hélio dos Anjos precisará fazer ajustes na equipe titular, já que o Timbu terá desfalques importantes, mas também contará com pelo menos um retorno de peso.

Desfalques e retornos

O zagueiro Carlinhos, Rayan e o meia Patrick Allan estão fora da partida por lesão.

Além deles, Paulo Sérgio, que estava em transição física, parece ter evoluído nos treinos ao longo da semana e deve ser opção para o Timbu neste sábado. Ele está afastado desde o jogo contra o Guarani, na primeira fase, em 26 de julho.

Vinícius sentiu um desconforto muscular na coxa durante a semana, que teve sua lesão confirmada nesta quinta-feira (25), e ficará fora do jogo.

Matheus Silva desfalcará o Timbu pelo segundo jogo seguido, já que o Náutico não teve condições de pagar a multa necessária para enfrentar a Ponte Preta, clube que o emprestou ao time pernambucano.

Mudanças no time titular

Wenderson deve ganhar a vaga de Marco Antônio no time titular. O clube decidiu antecipar o término do acordo com o volante, que optou por assinar um pré-contrato com o CRB e teve queda de desempenho nos últimos três jogos.

Além disso, para suprir as ausências de Carlinhos e Matheus Silva na defesa, Hélio dos Anjos deve escalar Igor Fernandes na lateral esquerda e utilizar um dos dois defensores da base no próximo jogo, com Índio e Felipe Santana à disposição.

Provável escalação

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Índio (Felipe Santana) e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson e Vitinho (Lucas Cardoso); Igor Bolt, Hélio Borges e Samuel Otusanya.

Leia Também

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C

  • 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
  • 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
  • 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos

