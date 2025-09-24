Muriel destaca superação e encara Ponte Preta como "decisão da temporada"
O goleiro da equipe alvirrubra destacou força mental do elenco e garantiu que o grupo está preparado para buscar a vitória fora de casa.
O goleiro Muriel ressaltou a união e o foco do Náutico para o próximo desafio contra a Ponte Preta, neste sábado (27), às 17h (horário de Brasília), em Campinas, pela 4ª rodada do Quadrangular Final da Série C.
Em entrevista, o camisa 1 afirmou que o grupo está determinado a lutar pelo acesso e dará tudo em campo para alcançar o objetivo.
Grupo unido e clima de decisão
“Tenho plena confiança na nossa equipe. Desde que cheguei, vejo um grupo que luta, que se entrega e que superou muitas dificuldades ao longo do ano. Agora é o momento mais importante da temporada e todos nós queremos conquistar o acesso”, afirmou Muriel.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O goleiro classificou o confronto como decisivo para o futuro do Náutico na competição:
“É a nossa final, o nosso prato de comida. Vamos encarar a Ponte Preta de igual para igual, jogar concentrados e buscar a vitória para manter o Náutico vivo na disputa pelo acesso.”
Muriel também ressaltou a força do adversário e a necessidade de corrigir erros recentes:
“Sabemos que a Ponte é um time experiente, que conquistou vantagem importante na tabela e joga muito bem em casa. Aprendemos com os jogos anteriores e vamos trabalhar para transformar cada detalhe a nosso favor desta vez.”
Por fim, o goleiro fez um apelo à torcida: “Contamos com o pensamento positivo de todos e, para quem puder ir a Campinas, que nos apoie. Vamos dar o máximo para colocar o Náutico no lugar que ele merece.”
Situação atual do Náutico
Atualmente, a situação do Timbu não é confortável no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Hélio dos Anjos venceu apenas 1 dos 3 jogos disputados até agora, com 1 vitória fora de casa e 2 derrotas em casa.
No momento, o Náutico ocupa a 3ª colocação, com 3 pontos, atrás do vice-líder Guarani, que soma 6 pontos.