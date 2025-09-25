Protesto interdita Avenida Recife contra despejo de ocupação de imóvel
Manifestação bloqueou via nesta quinta (25) e reuniu mais de 200 pessoas em defesa da Ocupação Gregório Bezerra por Palestina Livre. Confira detalhes
Movimento por moradia iniciou um protesto nesta quinta-feira (25) pela manhã e interditou a Avenida Recife, no cruzamento com a Rua Capitão Jacinto da Cruz, sentido UFPE.
De acordo com os organizadores do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas em Pernambuco (MLB), mais de 200 pessoas participam da mobilização, que ocorre em defesa da Ocupação Gregório Bezerra por Palestina Livre. Desde 7 de setembro, famílias ocupam um imóvel abandonado na Avenida Tapajós e enfrentam pedido de reintegração de posse pelo INSS, com audiência marcada para a próxima terça-feira (30), às 14h30.
Durante o ato, os manifestantes exibiram bandeiras e faixas contra o despejo, enquanto pneus foram queimados, provocando intensa fumaça na via. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar a situação.
O protesto foi encerrado e a Avenida Recife já foi liberada para o tráfego de veículos.
