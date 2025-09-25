Previsão do tempo: Pernambuco tem quinta-feira (25) de sol, variação de nuvens e chuvas fracas em pontos isolados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apac prevê chuvas fracas no Litoral e tempo firme no Agreste e Sertão; alerta de baixa umidade segue até sexta-feira (26) no interior

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (25), o clima em Pernambuco será marcado por sol entre nuvens e possibilidade de chuvas fracas nas regiões da Mata Norte, Região Metropolitana e Mata Sul, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Para o Agreste e o Sertão, a tendência é de tempo firme e sem registros de precipitação.

Senado aprova texto-base de projeto que viabiliza socorro a empresas, mas votação é adiada

A atuação da CCJ do Senado foi mais incisiva do que os atos do fim de semana contra a PEC da Blindagem, mesmo entre os partidos tidos como de esquerda Leia Também

Temperaturas nas cidades

No Recife, os termômetros variam entre 24ºC e 30ºC, com umidade chegando a 90% pela manhã. Em Caruaru, no Agreste, a mínima é de 17ºC e a máxima de 29ºC, sob umidade entre 90% e 50%. Já em Petrolina, no Sertão, a temperatura vai de 20ºC a 31ºC, com índices de umidade entre 80% e 35%. Serra Talhada também registra amplitude significativa, variando de 17ºC a 33ºC, com umidade mínima de 30%.

Alerta da Apac para o Sertão

Vale lembrar que a Apac emitiu alerta de baixa umidade para o Sertão, válido até sexta-feira (26). A previsão é de índices abaixo de 30%, o que pode provocar riscos à saúde.

Não esqueça de beber bastante água, usar protetor solar, evitar atividades físicas entre 10h e 15h e optar por roupas leves.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

