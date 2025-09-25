fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Pernambuco tem quinta-feira (25) de sol, variação de nuvens e chuvas fracas em pontos isolados

Apac prevê chuvas fracas no Litoral e tempo firme no Agreste e Sertão; alerta de baixa umidade segue até sexta-feira (26) no interior

Por Eduardo Scofi Publicado em 25/09/2025 às 6:55
Pernambuco tem quinta-feira (25) de sol, variação de nuvens e chuvas fracas em pontos isolados
Pernambuco tem quinta-feira (25) de sol, variação de nuvens e chuvas fracas em pontos isolados - JC IMAGEM

Nesta quinta-feira (25), o clima em Pernambuco será marcado por sol entre nuvens e possibilidade de chuvas fracas nas regiões da Mata Norte, Região Metropolitana e Mata Sul, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Para o Agreste e o Sertão, a tendência é de tempo firme e sem registros de precipitação.

Temperaturas nas cidades

No Recife, os termômetros variam entre 24ºC e 30ºC, com umidade chegando a 90% pela manhã. Em Caruaru, no Agreste, a mínima é de 17ºC e a máxima de 29ºC, sob umidade entre 90% e 50%. Já em Petrolina, no Sertão, a temperatura vai de 20ºC a 31ºC, com índices de umidade entre 80% e 35%. Serra Talhada também registra amplitude significativa, variando de 17ºC a 33ºC, com umidade mínima de 30%.

Alerta da Apac para o Sertão

Vale lembrar que a Apac emitiu alerta de baixa umidade para o Sertão, válido até sexta-feira (26). A previsão é de índices abaixo de 30%, o que pode provocar riscos à saúde.

Não esqueça de beber bastante água, usar protetor solar, evitar atividades físicas entre 10h e 15h e optar por roupas leves.

