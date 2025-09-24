Governo de Pernambuco é condenado a indenizar paciente por adiar cirurgia oncológica na pandemia
TJPE manteve decisão que obriga o Estado a pagar R$ 10 mil por danos morais a idoso com câncer, após atraso em cirurgia inadiável durante a Covid-19
Clique aqui e escute a matéria
A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) manteve a condenação do Estado por adiar uma cirurgia oncológica durante a pandemia da Covid-19.
O paciente, idoso diagnosticado com neoplasia maligna no couro cabeludo, receberá indenização de R$ 10 mil por danos morais. A decisão foi unânime e rejeitou recursos da Procuradoria Geral do Estado (PGE/PE). O relator do caso foi o desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo.
Suspensão e exceção prevista
O procedimento foi adiado com base no Decreto Estadual nº 48.809/2020 e na Portaria Conjunta 107/2020, que suspenderam cirurgias eletivas no período de calamidade pública.
No entanto, a norma previa exceções, incluindo cirurgias oncológicas, consideradas inadiáveis.
“Ora, a condição do agravado amolda-se, com perfeição solar, à exceção normativa. A cirurgia para ressecção de um carcinoma não é uma cirurgia eletiva comum; é uma cirurgia oncológica e, como tal, inadiável”, afirmou o relator em seu voto.
Omissão do Estado
Segundo Figueiredo, a pandemia não eximia o Estado da responsabilidade de atender pacientes com doenças graves.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“A gestão da crise exigia, sem dúvida, a reorganização de prioridades, mas não o abandono de pacientes com doenças de gravidade manifesta, como o câncer”, disse.
O magistrado destacou que a demora excessiva configurou omissão culposa e gerou sofrimento que ultrapassa meros aborrecimentos.
“A angústia, a aflição e o temor vivenciados por um paciente idoso, portador de neoplasia maligna, que se vê desamparado pelo sistema público de saúde [...] atingem a própria esfera da dignidade humana”, completou.
O julgamento ocorreu em 16 de setembro e contou também com a participação dos desembargadores Itamar Pereira da Silva Junior e Waldemir Tavares de Albuquerque Filho.
Processo nº 0000183-14.2021.8.17.4810
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />