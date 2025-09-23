Pernambuco lidera ranking nacional de destinos turísticos mais desejados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Porto de Galinhas registrou aumento de 30,6% no fluxo turístico no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2023

Clique aqui e escute a matéria

Em pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo, Pernambuco foi destaque com dois destinos mais desejados pelos brasileiros: Fernando de Noronha em primeiro lugar e Porto de Galinhas em segundo. Os resultados consolidam o Estado como referência no turismo nacional.

O levantamento foi realizado de forma nacional pelo ministério em parceria com a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados.

“Estamos trabalhando para assegurar que todos os turistas e pernambucanos possam desfrutar do nosso Estado. Garantimos ampliação da malha área, requalificação das nossas estradas, restauração de nossos patrimônios, além de realização de ações turísticas para mostrar Pernambuco ao mundo”, destacou a governadora Raquel Lyra.

"A pesquisa mostra que estamos no caminho certo e vamos continuar fortalecendo todas as iniciativas para que o desenvolvimento econômico seja cada vez mais forte no Estado”,concluiu.

Crescimento no turismo

Segundo dados consolidados pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Porto de Galinhas registrou aumento de 30,6% no fluxo turístico no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2023, enquanto Fernando de Noronha teve crescimento de 28,3%. No total, Pernambuco apresentou avanço de 6,5% no período.

"Noronha e Porto de Galinhas não são apenas belezas naturais, mas também lugares acolhedores, com toda a hospitalidade e a riqueza cultural do nosso povo", destacou Kaio Maniçoba, secretário de Turismo e Lazer.

Imagem de peixes em Porto de Galinhas - Thiago Cavalcanti/ Divulgação

A pesquisa divulgada pelo ministério ouviu pessoas de todas as faixas etárias nos 26 estados e no Distrito Federal, com o objetivo de mapear preferências de viagem e tipos de experiência mais procurados no Brasil.

A posição de destaque de Pernambuco reforça o empenho da Secretaria de Turismo e Lazer e da Empetur, exibindo a ampliação dos investimentos através de eventos, feiras e programas de capacitação. Desde 2023, mais de 50 mil agentes de viagem participaram de treinamentos sobre os atrativos locais e a estrutura turística do estado.

O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, frisou que ações como o Roadshow são fundamentais no processo de construção dessa relevância. "Ver Noronha e Porto de Galinhas como destinos mais procurados do Brasil nos mostra que a parceria entre o Governo e o trade turístico pernambucano coloca nosso Estado em evidência".

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

"A promoção de ações como o Roadshow ‘Pernambuco Naturalmente Incrível’, que encerra esta semana sua etapa na América Latina, são estratégias fundamentais para divulgar Pernambuco nos principais mercados emissores de turistas nacionais", concluiu.

Apenas em 2025, a Empetur esteve presente em mais de 100 eventos do setor, representando o trade pernambucano e inserindo Pernambuco nos principais ciclos de negócios do turismo.