Tangará: a primeira vinícola de Bonito que está atraindo mais visitantes para a cidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com o plantio iniciado em 2018, a propriedade está oferecendo agora experiências de passeio e degustação que agregam valor ao turismo local

Clique aqui e escute a matéria

Tal qual o vinho, Bonito também está melhorando e ficando ainda mais prazerosa com o tempo. Conhecida pelas belas e imponentes cachoeiras, a cidade do Agreste do Estado, agora está atraindo também turistas interessados em (literalmente) degustar as belezas da região de uma forma diferente: entre taças e com um bom vinho. A responsável por isso é a Vinícola Tangará que iniciou o plantio inédito em 2018 e já está colhendo sucesso (além de boas uvas).

Impulsionada pelo novo terroir do Agreste, que já conta com vinícolas em Garanhuns, a Tangará foi a pioneira em desbravar o enoturismo em Bonito, agregando ainda mais valor à cidade. Homenageando o Tangará, pássaro muito presente na mata local, a propriedade oferece boas opções de vinhos variados como Malbec, Moscatel e Cabernet Sauvignon. Destaque para o ótimo Primogênito e o refrescante Blaseiro. As visitações começaram a ser oferecidas neste ano e são realizadas durante os fins de semana em vários horários, mediante agendamento prévio. Uma ótima experiência, para antes ou depois de lavar a alma nas cachoeiras, é um bom brinde com as belas paisagens de Bonito ao fundo.