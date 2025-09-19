Tangará: a primeira vinícola de Bonito que está atraindo mais visitantes para a cidade
Com o plantio iniciado em 2018, a propriedade está oferecendo agora experiências de passeio e degustação que agregam valor ao turismo local
Tal qual o vinho, Bonito também está melhorando e ficando ainda mais prazerosa com o tempo. Conhecida pelas belas e imponentes cachoeiras, a cidade do Agreste do Estado, agora está atraindo também turistas interessados em (literalmente) degustar as belezas da região de uma forma diferente: entre taças e com um bom vinho. A responsável por isso é a Vinícola Tangará que iniciou o plantio inédito em 2018 e já está colhendo sucesso (além de boas uvas).
Impulsionada pelo novo terroir do Agreste, que já conta com vinícolas em Garanhuns, a Tangará foi a pioneira em desbravar o enoturismo em Bonito, agregando ainda mais valor à cidade. Homenageando o Tangará, pássaro muito presente na mata local, a propriedade oferece boas opções de vinhos variados como Malbec, Moscatel e Cabernet Sauvignon. Destaque para o ótimo Primogênito e o refrescante Blaseiro. As visitações começaram a ser oferecidas neste ano e são realizadas durante os fins de semana em vários horários, mediante agendamento prévio. Uma ótima experiência, para antes ou depois de lavar a alma nas cachoeiras, é um bom brinde com as belas paisagens de Bonito ao fundo.