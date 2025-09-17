A surpreendente e saborosa experiência gastronômica em Bonito
Do chá da tarde e fondue ao café da manhã e cardápio vegano, a Pousada Refúgio do Rio Bonito vem surpreendendo os hóspedes com ótimas opções
Não bastasse ser um refúgio para a alma, ela também consegue ser o mesmo para o corpo. E todos os sabores que ele pode sentir. A Pousada Refúgio do Rio Bonito, localizada na zona rural de Bonito, no Agreste de Pernambuco, já é conhecida pela beleza ímpar e convidativa paz, mas cada vez mais está se destacando também pelas surpreendentes experiências gastronômicas.
A mais nova opção lançada foi o delicioso e encantador chá da tarde. As delícias se referem aos refinados e delicados doces e salgados, enquanto o encanto fica à cargo da linda paisagem alaranjada do entardecer de frente para as serras de Bonito. O chá é servido das 16h às 18h, aberto ao público, mediante reserva antecipada, e está fazendo um grande sucesso. Inclusive com uma igualmente saborosa versão para veganos do Tiziu Bistrô.
Muito antes do chá da tarde, a experiência gastronômica na pousada tem início no café da manhã com uma grande variedade e qualidade de comidas. Na hora do almoço, são oferecidos pratos diferenciados e finos, sem deixar de lado maravilhosas surpresas veganas que prometem (e cumprem) superar qualquer “preconceito".
Para finalizar o tour culinário da melhor forma a dica é o calor de um fondue para combinar com o friozinho que toma conta da pousada ao anoitecer. No clima de serra, nada melhor que uma deliciosa sequência de pães, carnes e frutas no queijo e no chocolate.
Para além de todas essas opções para o paladar, o Refúgio do Rio Bonito consegue agradar todos os outros sentidos do corpo humano: a audição do cantar dos pássaros, o olfato do cheiro de terra molhada, o tato com sentir de verdade a natureza e, claro, o deleite da visão de um pequeno paraíso escondido entre serras.