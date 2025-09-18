Rancho Lua Cheia: Como visitar três países sem sair de Bonito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além de várias hospedagens nada convencionais, a propriedade está oferecendo suítes e casas temáticas inspiradas em diferentes continentes.

O que você acharia da possibilidade de visitar três continentes caminhando apenas poucos metros na zona rural de Bonito, no Agreste do Estado? O que poderia ser um sonho se tornou realidade no Rancho Lua Cheia que já é conhecido pelas hospedagens nada convencionais, como a Kombi Lua que já foi tema de reportagem desta coluna.

Incansáveis na arte de criar e inovar, os proprietários do rancho chamaram a atenção mais uma vez ao lançar a casa peruana e as suítes árabe e africana, proporcionando uma viagem internacional sem sair de Pernambuco. Em poucos passos, o hóspede pode visitar diferentes continentes, em uma espécie de volta ao mundo em culturas tão marcantes sem sair do lugar.

As mais novas opções de hospedagem do Rancho Lua Cheia nada mais são do que verdadeiras homenagens. Os proprietários batizaram cada espaço com nomes de amigos de cada região, inclusive recriando cômodos das casas deles em alguns casos. Outro detalhe bem interessante é que as hospedagens contam com objetos originais trazidos diretamente dos países, não se tratando de meras réplicas. São utensílios verdadeiros e verdadeiramente cheios de sentido. Desta forma, os hóspedes encontram desde quadros do Quênia e Tanzânia, instrumentos musicais da cultura inca do Peru e luminárias de Jerusalém e Abu Dhabi.

Kombi Lua e Lua Box



Além das citadas opções internacionais, o Rancho Lua Cheia permanece fazendo sucesso com as sempre concorridas Kombi Lua e Lua Box que proporcionam uma experiência diferenciada em conexão com a natureza.

Gastronomia

Quem visita o local ainda tem a disposição um delicioso café da manhã regional e um jantar romântico com massas, além da já tradicional noite da pizza, em que as pessoas são convidadas a preparar suas próprias pizzas.

TELEFÉRICO



Ao visitar Bonito aproveite para dar um passeio no teleférico da cidade que já se tornou uma ponto turístico consolidado e passada obrigatória para visitantes.