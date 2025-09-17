Porto de olho no Recife: iniciativas da capital pernambucana viram modelo para comitiva portuguesa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma comitiva da área de Turismo da Câmara Municipal do Porto, em Portugal, visitou o Recife para conhecer e trocar experiências sobre os projetos da capital pernambucana. O objetivo é fortalecer a parceria entre as duas cidades-irmãs e, futuramente, implantar iniciativas recifenses na cidade portuguesa.

A delegação foi recebida por secretários municipais de diversas áreas e teve a oportunidade de conhecer de perto projetos como o "Recife é pra ficar" e "Olha!Recife" (Secretaria de Turismo), o Programa Recentro (Gabinete do Centro do Recife), o circuito Megamurais e o programa "Mais Vida Arca de Noé" (Gabinete de Inovação Urbana).

As ações, que já haviam sido discutidas em reuniões online, foram vistas presencialmente como uma possibilidade real de intercâmbio cultural.

Projetos que inspiram



A vereadora de Turismo do Porto, Catarina Santos Cunha, ficou surpresa com a diversidade de iniciativas. "Acho que ninguém tem ideia de quantos projetos interessantes têm aqui no Recife, como o trabalho de reabilitação do Centro, as artes urbanas com os megamurais, o Paço do Frevo, a gastronomia, o artesanato", comentou. A vereadora expressou o desejo de mostrar um "Recife diferente" para a Europa e já planeja um intercâmbio de artistas entre as duas cidades.

Para o secretário executivo de Relações Internacionais do Recife, Marcos Toscano, a cooperação entre as cidades é uma "necessidade estratégica". Ele destacou que a visita da delegação do Porto não apenas mostrou a qualidade dos programas da Prefeitura, mas também reforçou a conexão cultural e histórica que as cidades compartilham.

Voo direto como ponte



A visita da comitiva incluiu um passeio pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Marco Zero, Rua do Bom Jesus, Paço do Frevo e os megamurais. Eles também puderam conhecer o projeto Arca de Noé, em Nova Descoberta.

"A vinda deles para o Recife permitiu a troca de experiências, oportunizou apresentá-los à riqueza gastronômica, arquitetônica, musical e cultural da nossa cidade para além do turismo de sol e mar", afirmou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus. Ele ressaltou que o voo direto Recife-Porto, que já tem uma frequência crescente, será a porta de entrada para o intercâmbio de saberes e turistas.

Arte urbana como prioridade



Uma das iniciativas que mais chamou a atenção dos portugueses foi a arte urbana, apresentada pelo Gabinete de Inovação Urbana. Thiago Andrade, diretor de Entretenimento da Câmara Municipal do Porto, elogiou a abordagem do Recife, que "se preocupa não só com a estética, mas com o que aquela arte trará de positivo para a comunidade". Segundo ele, este é um dos projetos que deve ser o primeiro a ser implementado em Portugal.

As reuniões técnicas entre as cidades serão retomadas por videoconferência ainda este mês. O foco será na cultura local como produto de exportação, comércio criativo, oportunidades de formação profissional, além do intercâmbio entre artistas, artesãos e chefs de gastronomia.