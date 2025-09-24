Senado aprova texto-base de projeto que viabiliza socorro a empresas, mas votação é adiada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Proposta que libera os recursos do "Plano Brasil Soberano" do arcabouço fiscal teve sua conclusão adiada por baixo quórum e a pedido do governo

Clique aqui e escute a matéria

O Senado Federal aprovou, na tarde desta quarta-feira (24), o texto-base do projeto de lei que dá o suporte legal e fiscal para o "Plano Brasil Soberano", o pacote de socorro do governo às empresas afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos. A votação dos destaques (emendas ao texto), no entanto, foi adiada para a próxima semana.

O adiamento foi solicitado pelo líder interino do governo, senador Rogério Carvalho (PT-BA), para aguardar a presença do autor do texto, Jaques Wagner (PT-BA), que está de licença médica. A decisão também foi influenciada pelo baixo quórum no plenário no final da tarde.

O que o projeto autoriza?

O projeto (PLP 168/2025) é crucial para o plano do governo, pois exclui as despesas do pacote dos limites do arcabouço fiscal e das metas de resultado primário até o fim de 2026. Na prática, ele permite que o governo gaste com as medidas de socorro sem que isso seja considerado um descumprimento das regras orçamentárias.

O texto aprovado autoriza, entre outros pontos:

Até R$ 5 bilhões em renúncias fiscais via programa Reintegra.

em renúncias fiscais via programa Reintegra. Aportes de até R$ 4,5 bilhões em fundos garantidores para facilitar o crédito.

em fundos garantidores para facilitar o crédito. Um crédito tributário adicional de até 3% para exportadores de bens industriais.

Recursos para Saúde e Educação

O relator do texto, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), também incluiu na proposta um trecho que retira da meta fiscal cerca de R$ 1,5 bilhão em recursos do Fundo Social destinados anualmente a programas de educação e saúde, adiantando a tramitação de outra pauta de interesse do governo.

A votação final do projeto, com a análise dos destaques apresentados pelos partidos PL e Podemos, é agora a prioridade do Senado para a próxima semana.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

Saiba como assistir aos Videocasts do JC