Senado aprova texto-base de projeto que viabiliza socorro a empresas, mas votação é adiada
Proposta que libera os recursos do "Plano Brasil Soberano" do arcabouço fiscal teve sua conclusão adiada por baixo quórum e a pedido do governo
Clique aqui e escute a matéria
O Senado Federal aprovou, na tarde desta quarta-feira (24), o texto-base do projeto de lei que dá o suporte legal e fiscal para o "Plano Brasil Soberano", o pacote de socorro do governo às empresas afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos. A votação dos destaques (emendas ao texto), no entanto, foi adiada para a próxima semana.
O adiamento foi solicitado pelo líder interino do governo, senador Rogério Carvalho (PT-BA), para aguardar a presença do autor do texto, Jaques Wagner (PT-BA), que está de licença médica. A decisão também foi influenciada pelo baixo quórum no plenário no final da tarde.
O que o projeto autoriza?
O projeto (PLP 168/2025) é crucial para o plano do governo, pois exclui as despesas do pacote dos limites do arcabouço fiscal e das metas de resultado primário até o fim de 2026. Na prática, ele permite que o governo gaste com as medidas de socorro sem que isso seja considerado um descumprimento das regras orçamentárias.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O texto aprovado autoriza, entre outros pontos:
- Até R$ 5 bilhões em renúncias fiscais via programa Reintegra.
- Aportes de até R$ 4,5 bilhões em fundos garantidores para facilitar o crédito.
- Um crédito tributário adicional de até 3% para exportadores de bens industriais.
Recursos para Saúde e Educação
O relator do texto, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), também incluiu na proposta um trecho que retira da meta fiscal cerca de R$ 1,5 bilhão em recursos do Fundo Social destinados anualmente a programas de educação e saúde, adiantando a tramitação de outra pauta de interesse do governo.
A votação final do projeto, com a análise dos destaques apresentados pelos partidos PL e Podemos, é agora a prioridade do Senado para a próxima semana.
(Com informações do Estadão Conteúdo).