Política | Notícia

Lula sobre MP do Tarifaço: governo está 'passando a bola' para time da Câmara e do Senado

Lula assina a Medida Provisória Brasil Soberano, que traz uma série de ações para proteger empresas e trabalhadores dos efeitos da sobretaxa

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/08/2025 às 14:02
Presidente da Rep&uacute;blica, Luis In&aacute;cio Lula da Silva
Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva - Ricardo Stuckert / PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, que o governo "está passando a bola para o time da Câmara e do Senado", logo depois de assinar medida provisória com ações de enfrentamento dos impactos econômicos do "tarifaço".

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), estiveram presentes na cerimônia de assinatura da "Medida Provisória Brasil Soberano".

Essa medida traz um conjunto inicial de ações para proteger empresas e trabalhadores brasileiros dos efeitos da sobretaxa. Lula assinou a MP no Palácio do Planalto.

"A crise quer dizer para a gente criar novas coisas. A humanidade criou grandes coisas que salvaram a humanidade num tempo difícil. Nesse caso, o que é desagradável é que a razão justificada para impor sanções ao Brasil não existe", destacou Lula.

 

Medidas anunciadas

Dentre as medidas anunciadas pelo governo, estão a criação de linha de financiamento de R$ 30 bilhões, com recursos do superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação.

Além da mudança das regras do seguro de crédito à exportação, medidas de contratação pública para incentivar a aquisição de gêneros alimentícios impactados pelas tarifas e mudanças em fundos garantidores para amparar os exportadores.

