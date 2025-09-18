Senadores dos EUA se unem para derrubar tarifas contra o Brasil e falam em "abuso de poder" da Casa Branca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para parlamentares, medida é 'vingança pessoal' para proteger Bolsonaro e um 'abuso de poder', já que a política comercial pertence ao Congresso.

Classificando a tarifa de 50% contra o Brasil como "ultrajante", um "flagrante abuso de poder" e fruto de "mesquinhas vinganças pessoais", um grupo bipartidário de senadores americanos apresentou, nesta quinta-feira (18), um projeto de lei para derrubar a medida do presidente Donald Trump.

A proposta busca anular a "declaração de emergência nacional" que serviu de base para a taxação, com os senadores usando discursos duros para criticar tanto a legalidade quanto a motivação do presidente.

"Vingança para proteger um amigo"

O senador democrata Tim Kaine, um dos autores, acusou Trump de usar a economia para fins particulares. "As tarifas do presidente Trump sobre produtos brasileiros, que ele impôs para tentar impedir que o Brasil processe um de seus amigos, são ultrajantes", disse, defendendo que a política econômica deve visar os interesses americanos, e "não mesquinhas vinganças pessoais".

"Comércio pertence ao Congresso"

A crítica não se restringiu aos democratas. O senador republicano Rand Paul, que também assina o projeto, argumentou que a ação de Trump viola a Constituição americana, mesmo que ele também se diga "alarmado" com a situação política no Brasil.

"O presidente dos Estados Unidos não tem autoridade, sob a IEEPA, para impor tarifas unilateralmente. A política comercial pertence ao Congresso, não à Casa Branca", declarou Paul, focando na separação de Poderes.

"Imposto no bolso do americano"

O líder da minoria no Senado, o democrata Chuck Schumer, classificou a medida como um "flagrante abuso de poder" e disse que "os americanos não merecem que Trump faça política com seu sustento e seus bolsos". Na mesma linha, a senadora Jeanne Shaheen foi direta: "As tarifas do presidente Trump são um imposto sobre o bolso do americano comum".

Em um comunicado conjunto, o grupo de senadores ainda alertou para o risco geopolítico da medida: "Uma guerra comercial com o Brasil [...] aproximaria o Brasil da China". O projeto agora inicia sua tramitação no Senado dos Estados-unidos.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

