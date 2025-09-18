EUA liberam visto de ministro Alexandre Padilha para acompanhar Lula na ONU; vistos da família seguem cancelados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Medida vem um mês após governo Trump cancelar o visto de sua esposa e filha; ministro afirma que a concessão do seu era uma "obrigação" legal

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu nesta quinta-feira (18) o seu visto para viajar aos Estados Unidos. Ele integrará a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), que acontece na próxima semana em Nova York.

A liberação do visto do ministro ocorre em meio a um período de alta tensão diplomática e após o próprio governo americano ter cancelado, em agosto, os vistos da esposa e da filha de 10 anos de Padilha.

Ao comentar a emissão de seu documento, o ministro adotou um tom firme, afirmando que a concessão não foi um favor, mas uma obrigação legal dos EUA por sediarem a ONU.

"Recebi o visto hoje. Uma obrigação de um país que tem um acordo-sede com um organismo internacional. Tem que garantir o acesso de uma autoridade que é convidada para o evento", declarou Padilha.

Sanções ligadas ao Mais Médicos

Na mesma semana em que cancelou os vistos da família de Padilha, o Departamento de Estado americano também revogou os vistos de outros dois servidores do Ministério da Saúde ligados à implementação do programa Mais Médicos.

Na ocasião, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, justificou a medida acusando os servidores de terem contribuído para um "esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano" por meio do programa.

Além da agenda na ONU, o ministro da Saúde também foi convidado para participar de uma conferência da Organização Panamericana da Saúde (Opas), em Washington.

(Com informações da Agência Brasil)

