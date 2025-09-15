Julgamento de Bolsonaro acirra crise e Lula e Trump devem evitar encontro na ONU

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Professora de Relações Internacionais afirmou que tensão entre países é tão grande que a ONU organizou bastidores para que delegações não se encontrem

Clique aqui e escute a matéria

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de estado no Supremo Tribunal Federal (STF) elevou a preocupação sobre os efeitos da decisão nas relações entre Brasil e Estados Unidos, especialmente diante da ameaça de novas sanções comerciais.

Como se sabe, a tarifação de 50% nas exportações brasileiras ao país, em vigor desde o início de agosto, tem como plano de fundo, segundo o presidente Donald Trump, o interesse americano na defesa do ex-presidente.



Para a professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Flávia Loss, existe atualmente uma "anormalidade diplomática" entre Brasil e Estados Unidos, marcada pelo fechamento dos canais tradicionais de negociação entre os dois governos.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (15), ela afirmou que os canais diplomáticos tradicionais estão fechados, o que dificulta as negociações e amplia as incertezas sobre o futuro das relações bilaterais.

"Anos atrás seria impensável essa situação, pois os canais estão fechados. Quais canais? Os diplomáticos, os tradicionais, aqueles que os países sempre usaram para decidir, por exemplo, sobre tarifas. O Brasil está tentando o tempo todo negociar por esses canais, mas isso não tem funcionado", destacou.

A professorada lembrou que, nos Estados Unidos o presidente possui maior poder para tratar da política comercial sem tanta interferência do Congresso, o que concentra as decisões em Donald Trump.

“Se ele fecha os canais de negociação, a gente fica na situação em que estamos. O que precisamos mesmo é de uma conversa direta entre os presidentes”, acrescentou.

Sem encontro na ONU



Flávia Loss também afirmou que a tensão entre os dois países é tão grande que a ONU organizou os bastidores para que as delegações brasileira e norte-americana não se encontrem nos corredores.

"O encontro entre eles ou entre as delegações ou entre os presidentes nesse momento, pode ser muito tenso, né? Geralmente esse tipo de encontro é muito planejado pelos diplomatas anteriormente, mesmo encontro nos corredores", apontou.

Ouça a entrevista na íntegra

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/entrevista-flavia-loss-de-araujo-professora-de-relacoes-internacionais-no-instituto-mauaa-de-tecnologia-15-09/" target="_blank">ENTREVISTA FLÁVIA LOSS DE ARAÚJO - PROFESSORA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS NO INSTITUTO MAUA? DE TECNOLOGIA 15 09</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

Ela também destacou a relevância do discurso que o presidente Lula fará na abertura da Assembleia Geral da ONU. "Vai ser um discurso muito importante, é interessante que todo mundo acompanhe. A ideia do presidente Lula é defender a soberania brasileira, falar sobre tarifas e reforçar o multilateralismo, que é tradicional na política externa brasileira”, explicou.

A professorada ressaltou que a atenção estará voltada para eventuais gestos de aproximação com os Estados Unidos. “O que vamos observar é se Lula fará um aceno de proximidade, de tentativa de negociação. Não quer dizer que Donald Trump vá reagir a esse aceno”, afirmou.

Possíveis novos alvos de sanções

Ao projetar os próximos passos dos EUA após a condenação de Bolsonaro, Flávia Loss acredita que novas sanções devem atingir não apenas o governo, mas também políticos brasileiros.

“Parece que o governo dos Estados Unidos vai reagir com sanções nos políticos brasileiros. A aposta é essa: de novo, a questão dos vistos, passaportes, tentando atingir o Congresso. Ao contrário do que foi feito até agora, que focou no STF, a ideia é pressionar o Legislativo para não aprovar medidas de Lula ou até apoiar de outras formas o próprio Bolsonaro”, analisou.

Eduardo Bolsonaro e a influência sobre Trump

Ao ser questionada sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que afirmou que os Estados Unidos poderiam até intervir militarmente no Brasil, Flávia Loss considerou improvável qualquer ação nesse sentido.

“É inegável que ele tem uma proximidade muito grande com o gabinete que cerca Trump, mas isso não necessariamente envolve pessoas ligadas à diplomacia. Todos os países têm dificuldade de negociar com Trump. Até a União Europeia saiu muito prejudicada”, avaliou.

Sobre a hipótese de intervenção militar, a professora rejeitou o cenário: “Na minha análise isso é muito difícil de acontecer. Uma ação militar não é simples, mobiliza tropas, exige muito dinheiro. Não vejo essa ameaça em relação ao Brasil, nem de longe. Parece fantasioso”, concluiu.