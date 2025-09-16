Temer vê anistia inviável sem pacto entre Poderes e diz que tarifaço reergueu Lula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, ex-presidente critica Lula por perder chance de pacificação e elogiou Moraes, indicado por ele ao STF

Clique aqui e escute a matéria

O ex-presidente Michel Temer defendeu que qualquer discussão sobre anistia ou redução de penas dos condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelos atos do 8 de Janeiro só teria chance de prosperar caso envolvesse os Três Poderes.

Segundo ele, não faria sentido o Congresso aprovar uma medida que já nasce sob risco de ser derrubada pela Corte. A declaração foi dada em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

“Se for só do Legislativo [a anistia], volto a dizer, vai ser levado ao Supremo e, nesse sentido, o ministro Flávio Dino tem razão [em dizer que não vai pacificar o País]. Unilateralmente decretada a anistia, sem esse pacto que eu estou mencionando, ela não dá resultado. Porque o Supremo vai acabar decretando, com base no texto constitucional, a ideia de que não se pode anistiar quem deu o golpe de Estado”, disse.

Para Temer, o caminho seria “um grande pacto nacional”, com a participação da oposição e de entidades da sociedade civil. “Você teria pelo menos um gesto de civilidade política”, afirmou.

Questionado sobre como agiria no lugar do presidente da Câmara, Hugo Motta, que sofre pressões para pautar o tema, Temer respondeu que levaria a discussão ao colégio de líderes. Se a maioria decidisse a favor, disse, a proposta seguiria ao plenário.

Na entrevista, o ex-presidente também sinalizou concordar com a tese de que não cabe anistia para crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Ele acrescentou que, em caso de vitória de um aliado de Jair Bolsonaro em futuras eleições, o novo presidente poderia conceder indulto, embora com risco de questionamentos por desvio de finalidade.

‘Gesto dos EUA recuperou figura de Lula’

O emedebista também afirmou que a reação dos Estados Unidos, ao aplicar sanções ao Brasil e tentar interferir no julgamento de Bolsonaro, “recuperou a figura de Lula”.

“Foi uma recuperação, pois invocou-se a soberania nacional: ‘Aqui ninguém põe o pé’. Levantou a história eleitoral do Lula. Eu apenas tomo a liberdade de uma ponderação: eu acho que nessas questões não se deve pensar numa questão eleitoral. Deve se pensar no Brasil”, declarou.

Ele acrescentou que, se fosse Lula, teria buscado diálogo com Donald Trump. “O diálogo é fundamental. Você sabe que eu acho que ele atenderia o telefone. E se atende começa um diálogo”, afirmou.

Defesa de Moraes

Temer criticou falas recentes do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que atacou o STF e disse não confiar na Justiça. Para o ex-presidente, declarações do tipo são uma “infelicidade”, embora compreensíveis diante da pressão dos bolsonaristas.

Ele também disse não acreditar em avanços de iniciativas de impeachment contra ministros da Corte e defendeu Alexandre de Moraes, indicado por ele ao Supremo.

“Há uma certa agressão muito inadequada em relação ao Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre teve uma coragem jurídica, porque aplicou a lei, e até pessoal, pois não foi fácil fazer o que ele fez para garantir as eleições. Eu não tenho dúvida de que o gesto dele garantiu as eleições no passado no Brasil. Não fora ele, não teríamos eleições, pelo andar daquela carruagem”, afirmou.