Pernambuco | Notícia

Setembro Verde: Pernambuco celebra destaque no ranking nacional de transplantes

Pernambuco alcançou a segunda colocação no ranking nacional de transplante cardíaco, além da segunda posição no Nordeste em transplantes hepáticos

Por Zayra Pereira Publicado em 24/09/2025 às 23:23
Imagem de evento Setembro Verde em Pernambuco
Imagem de evento Setembro Verde em Pernambuco - Hesíodo Góes/Secom

Em alusão ao Setembro Verde, campanha nacional de incentivo à doação de órgãos, o Governo de Pernambuco promoveu, nesta quarta-feira (24), uma cerimônia em homenagem a familiares de doadores e instituições responsáveis pela posição de destaque do estado no cenário nacional de transplantes.

De acordo com a Revista Brasileira de Transplantes (RBT), publicada pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), o Estado registrou, no primeiro semestre de 2025, 47,4 transplantes renais por milhão de habitantes, superando todas as demais unidades da federação.

No quesito transplante cardíaco, Pernambuco alcançou a segunda colocação no ranking nacional, além de manter a segunda posição no Nordeste em transplantes hepáticos.

“Hoje é um dia de celebração, reflexão e reconhecimento. A gente faz aqui uma homenagem àquelas pessoas e àquelas instituições que têm trabalhado muito para salvar vidas por meio de transplantes. Pernambuco é um dos maiores centros deste tipo do Brasil e eu não tenho dúvida nenhuma de que vamos seguir entregando vida ao Nordeste e ao país”, ressaltou a governadora Raquel Lyra, ao lado da vice-governadora Priscila Krause.

Para a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, uma campanha como a do Setembro Verde é fundamental para que cada vez mais pessoas recebam informações sobre a doação de órgãos.

“A campanha Setembro Verde é importante porque nos faz lembrar que, para ter transplante, tem que ter doação. E a doação só acontece com a autorização da família em um momento de dor e sofrimento. Esse ato de generosidade e altruísmo possibilita salvar vidas”, destacou.

O coordenador da Central de Transplantes de Pernambuco, André Bezerra, afirmou que a decisão de ser doador de órgãos é um gesto de amor. “Essa decisão parte de uma família, passa pela tecnologia médica e retorna para salvar vidas. Por isso, é fundamental conversar em casa sobre o tema e deixar clara a vontade de ser doador”, disse André.

Depoimentos e homenagens

Presente na cerimônia, Elizabeth Silveira, que recebeu um coração há 8 anos, afirmou que o transplante lhe deu uma nova chance de vida. “Eu agradeço todos os dias às famílias que, mesmo na hora da dor, dizem sim à doação de órgãos”, ressaltou.

Já Patrícia Maria da Fonseca, mãe de um doador, afirmou que apesar da dor da perda do filho, alguém teve a chance de receber uma nova vida. “Eu enxergo esse gesto como amor ao próximo”, pontuou.

Hesíodo Góes/Secom
Imagem de homenageadas no Setembro Verde - Hesíodo Góes/Secom

Durante o evento, a gestão estadual também homenageou familiares de doadores e instituições que se destacam na área do transplante de órgãos. O cirurgião Carlos Moraes, primeiro médico a realizar um transplante cardíaco em Pernambuco, em 1991, ressaltou a importância do momento. “Esse é o reconhecimento do Governo do Estado pelo nosso trabalho, o trabalho de todos os médicos envolvidos com transplantes”, disse.

O médico Frederico Castelo Branco, responsável técnico dos programas de Hemodiálise e Transplante Renal do Real Hospital Português, afirmou estar feliz em receber a homenagem em nome da instituição. “O governo mostrou-se favorável a uma política que traz saúde e vida à população”, afirmou.

Participaram do evento o secretário estadual Alessandro Carvalho (Defesa Social) e o defensor público-geral de Pernambuco, Henrique Seixas.

Confira, abaixo, a lista completa dos homenageados:

  • Patrícia Maria da Fonseca Oliveira (Autorizou a doação dos órgãos do filho, que sofreu um acidente de carro em 2023)

Instituições:

Transplante Renal

  • Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP;
  • Real Hospital Português;
  • Hospital Unimed Recife;
  • Hospital Santa Joana.

Transplantes cardíacos

  • Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP;
  • Real Hospital Português;
  • Hospital Santa Joana;
  • Hospital Memorial São José;
  • Hospital do Coração - Procape.

