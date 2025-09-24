fechar
Pernambuco | Notícia

Fiéis celebram reinauguração da imagem de Nossa Senhora da Conceição, no Recife; veja fotos

Cerimônia contou com a presença do prefeito João Campos e foi presidida pelo, padre Emerson Borges e pelo o bispo dom Josivaldo Bezerra

Por Zayra Pereira Publicado em 24/09/2025 às 22:54 | Atualizado em 24/09/2025 às 23:03
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição

A estátua de Nossa Senhora da Conceição, que fica no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, foi reinaugurada na noite desta quarta-feira (24), após restauração.

Antes de ser revelada, a imagem estava coberta com um tecido cintilante azul, mantendo a expectativa dos fiéis quanto à reforma de um dos maiores símbolos de fé em Pernambuco.

O reitor do Santuário, padre Emerson Borges, e o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, presidiram a cerimônia. Por volta das 19h30, a população realizou uma contagem regressiva e o tecido foi retirado da santa.

"Depois dessa tragédia que houve aqui no morro e agora com a reinauguração da imagem, ficou linda, toda restaurada, como ela merece, como ela gosta, para a gente vir aqui sempre orar, pedir e agredecer a nossa mãe do céu. Eu estou muito feliz de fazer parte da comunidade do Morro, de fazer parte da igreja do Morro, de fazer parte da comunidade católica e ser devota de Nossa Senhora", contou a professora Jacinta Aguiar, devota de Nossa Senhora.

A professora ainda parabenizou os envolvidos na reforma: "Estão todos de parabéns. Todos os envolvidos estão de parabéns. O povo agredece".

JAILTON JR./JC IMAGEM
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
JAILTON JR./JC IMAGEM
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
JAILTON JR./JC IMAGEM
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
JAILTON JR./JC IMAGEM
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
JAILTON JR./JC IMAGEM
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
JAILTON JR./JC IMAGEM
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
JAILTON JR./JC IMAGEM
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
JAILTON JR./JC IMAGEM
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
JAILTON JR./JC IMAGEM
Imagem de fiéis na restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
JAILTON JR./JC IMAGEM
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
JAILTON JR./JC IMAGEM
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
JAILTON JR./JC IMAGEM
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição

Participações

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), marcou presença no evento e contou a importância da espiritualidade e da fé recifense.

"A gente inaugura hoje o resultado da imagem de Nossa Senhora da Conceição, e a gente sabe o valor afetivo e espiritual que tem para nossa cidade. A gente sabe que essa imagem se mistura com a história de nossa cidade, com a luta, com a esperança, com a fé", contou o prefeito.

JAILTON JR./JC IMAGEM
Imagem de João Campos, prefeito do Recife, na restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição

"Esse Santuário tem um significado muito grande e eu acho que parte da força do Recife a gente deve a esse pilar de fé e espiritualidade e a essa cultura de devoção popular tão bonita. Eu só peço a deus e a Nossa Senhora que abençoe e proteja a nossa cidade", concluiu.

João Campos esteve acompanhado da sua mãe, Renata Campos e do vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB).

Adversária política do prefeito do Recife, a governadora Raquel Lyra (PSD) não marcou presença na cerimônia. Cumprindo agenda, a gestora estava em uma cerimônia em homenagem a familiares de doadores e instituições pernambucanas de destaque.

Da França ao Recife

A imagem de Nossa Senhora da Conceição no Morro da Conceição tem origem no século XVII e é um dos maiores símbolos da fé católica em Pernambuco. A devoção começou em 1904, quando a imagem foi coroada solenemente, consolidando o local como um dos mais importantes centros de peregrinação religiosa do estado.

Com 3,5 metros de altura e 1.840 quilos de peso, a estátua foi trazida da França em um navio, em 1904, e instalada no alto do morro, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

Desde então, o local passou a atrair milhares de fiéis, especialmente durante o mês de dezembro, o que culminou na tradicional festa do dia 8, feriado municipal em homenagem à santa, padroeira do Recife.

Atualmente, a festa reúne milhões de devotos, consolidando o morro como um dos maiores polos de religiosidade popular do Brasil.

Tragédia no Morro da Conceição

No dia 30 de agosto, a tragédia que vitimou duas pessoas com a queda do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, completou um ano.

O caso aconteceu durante uma distribuição de cestas básicas, por isso estavam presentes populares do bairro e freiras no momento do acidente.

Após a queda, o templo passou por obras para restauração e só foi reaberto em maio deste ano. Fiéis apontam uma esperança para as comemorações do dia de Nossa Senhora da Conceição, celebradas em dezembro.

