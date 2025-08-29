Trágedia no Morro da Conceição: queda do teto do Santuário completa um ano
A tragédia aconteceu durante uma distribuição de cestas básicas, por isso estavam presentes populares do bairro e freiras no momento do acidente
Neste sábado (30), a tragédia que vitimou duas pessoas com a queda do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, completa um ano.
A tragédia aconteceu durante uma distribuição de cestas básicas, por isso estavam presentes populares do bairro e freiras no momento do acidente.
"Eu estava subindo a ladeira quando eu escutei o estrondo. Hoje eu sou enfermeiro, na época eu era estudante e quando cheguei já vi o pessoal ferido e fui ajudando", contou Heitor Nascimento, voluntário da Pastoral.
Uma câmera de segurança flagrou o momento exato da queda do teto, às 13h43 do dia 30 de agosto de 2024. Jorge Gomes, coordenador da Pastoral, estava distribuindo as cestas básicas e presenciou tudo de perto.
"É uma lembrança que a gente vê que Deus existe, porque poderia ser muito mais grave. Tinha na faixa de 8 pessoas dentro do santuário e infelizmente dois faleceram, mas as outras estão aqui para contar e agradecer a Deus por suas vidas".
Na tragédia, as vítimas foram uma aposentada de 68 anos, Maria da Conceição França Pinto, e o auxiliar de pedreiro, Antônio José dos Santos de 54 anos. Outras 25 pessoas ficaram feridas.
"Dei um jeito na clavícula, levei ponto na cabeça e deu um corte na minha perna", conta Danúbia, uma das feridas. "Eu ainda sinto o trauma. Qualquer barulho eu já imagino que alguma coisa vai cair por cima da minha cabeça".
O Instituto de Criminalística concluiu que a queda do teto aconteceu devido à oxidação dos parafusos e chumbadores, além de uma infiltração no teto e nas paredes. O laudo aponta que o peso da estrutura da coberta, composto por telhas, manta térmica, gesso e placas solares, também contribuiu com o desabamento.
Após a queda, o templo passou por obras para restauração e só foi reaberto em maio deste ano. Fiéis apontam uma esperança para as comemorações do dia de Nossa Senhora da Conceição, celebradas em dezembro.
"Estamos com uma expectativa muito boa, já fizemos várias reuniões preparando esta celebração, esta festa que conta com mais de 700 voluntários. São mais de 100 dias. O ano passado foi mais de 2,5 milhões (pessoas) e esse ano a gente espera passar dos 3 milhões", afirmou o Padre José Renato.
