Guilherme dos Anjos garante Náutico concentrado e promete reação contra a Ponte Preta

Auxiliar técnico destacou semana de cobranças e ajustes e pediu coragem ao time para buscar a vitória fora de casa na Série C do Brasileiro

O Náutico encerrou a preparação para enfrentar a Ponte Preta, neste sábado (27), às 17h, no Moisés Lucarelli, pela 4ª rodada do Quadrangular Final da Série C. Em coletiva, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos falou sobre o trabalho realizado ao longo da semana e projetou uma equipe mais concentrada e agressiva para o duelo decisivo.

“Foi uma semana pesada”

Guilherme revelou que a comissão técnica cobrou bastante os jogadores após as duas derrotas nos Aflitos. “Foi uma semana pesada, de muita cobrança, de mostrar a realidade do que vem acontecendo. Trabalhamos tecnicamente, taticamente e mentalmente para corrigir os erros e criar mais situações claras de gol”, disse.

O auxiliar destacou que o grupo não pode encarar os tropeços como algo normal. “Nós não podemos normalizar duas derrotas seguidas num momento decisivo como esse. Por isso, a preparação teve diferenças, ajustes táticos e uma cobrança maior. Acredito que temos totais condições de reagir e buscar o acesso”, completou.

Para a partida em Campinas, Guilherme pediu atitude ao elenco. “O que o torcedor pode esperar é um nível de concentração maior e coragem para fazer o que sabemos. Coragem para propor o jogo, para se impor e para buscar o resultado que nos mantém vivos”, afirmou.