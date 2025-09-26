Ponte Preta x Náutico ao vivo (27/09): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo é válido pela 4ª rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C e pode decidir a vida do clube alvirrubro na temporada

O Náutico decide o futuro, na tarde deste sábado (27), em Campinas, no interior de São Paulo. Pressionado, o Timbu visita a Ponte Preta, às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli. O duelo é válido pela 4ª rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

No último jogo, o Náutico perdeu por 1x0 em casa para a Ponte Preta. Antes, também nos Aflitos, foi derrotado por 2x0 para o Guarani. Esses dois tropeços deixaram o Alvirrubro em situação delicada na chave.

Na classificação, a Macaca lidera com 9 pontos, o Guarani aparece em segundo lugar com seis e o Timbu ocupa a 3ª posição com apenas três pontos. O Brusque está na ultima colocação com zero pontos.

Vale lembrar que apenas os dois melhores colocados após os jogos de ida e voltam conquistam o acesso. Às 19h, também neste sábado (27), Brusque x Guarani se enfrentam no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

Problemas no Náutico

O problema mais recente e significativo foi a baixa do atacante Vinícius. O capitão alvirrubro sofreu um problema muscular na coxa durante a semana e não viajou para Campinas. A substituição natural para a ponta esquerda deve ser Hélio Borges.

A comissão técnica também enfrenta desafios para formar a dupla de zaga. Carlinhos continua afastado por lesão na panturrilha e Mateus Silva não pode atuar devido a uma cláusula contratual com a Ponte Preta, seu ex-clube.

Para suprir as ausências defensivas, a provável solução de Hélio dos Anjos é promover o jovem zagueiro Índio, que formará dupla com João Maistro. Essa mudança permite o retorno de Igor Fernandes à lateral-esquerda, sua posição de origem, após ter sido improvisado na zaga na última rodada.

No meio-campo, o meia Patrick Allan também é desfalque. O camisa 20 sofreu uma lesão grave no joelho e não deve mais jogar neste quadrangular. A vaga de titular na meia segue em aberto, com a disputa entre Vitinho, que começou jogando no último jogo, e Lucas Cardoso, recém-recuperado de lesão.

Além disso, o volante Marco Antônio não faz mais parte do elenco. Ele foi desligado após a derrota para a Ponte Preta, deixando uma lacuna na posição. A expectativa é que Wenderson ocupe essa vaga no time.

Em contrapartida, o centroavante Paulo Sérgio está recuperado de uma série de problemas físicos e será relacionado para a partida. No entanto, devido ao longo período inativo de dois meses, o atacante deve começar no banco de reservas.

A briga pela posição de centroavante continua intensa, com Samuel Otusanya, titular nas últimas rodadas, sendo pressionado por Bruno Mezenga na busca pelo comando de ataque.

Mudança na Ponte Preta

Recuperado de lesão, Léo Oliveira deve ocupar a vaga de Lucas Cândido no meio-campo. O restante do time da Ponte Preta deve ser o mesmo para a partida, que pode marcar o acesso à Série B e deve ter casa cheia.

A Macaca possui 100% de aproveitamento no quadrangular com três vitórias em três jogos. Isso mesmo sofrendo uma grande crise financeira e administrativa, que acarretou o atraso salarial desde o mês de junho.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico na Série C. Inclusive, com o repórter João Victor Amorim, direto de Campinas, acompanhando o Timbu. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE.

Na telinha, a decisão será exibida em vários canais: Band (TV aberta), Dazn (streaming), SportyNet (Youtube) e SportyNet+ (pay-per-view).

Ficha do jogo

Ponte Preta

Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Léo Oliveira, Luiz Felipe e Élvis; Bruno Lopes, Jonas Toró e Jeh.

Técnico: Marcelo Fernandes.

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Índio e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wanderson e Lucas Cardoso (Vitinho); Igor Bolt, Hélio Borges e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga).

Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas-SP.

Horário: 17h (de Brasília).

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Thiago Filemon Soares Pinto (ambos do RJ).

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG).

Onde assistir: Band (TV aberta), Dazn (streaming), SportyNet (Youtube) e SportyNet+ (pay-per-view).