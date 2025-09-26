Se o Náutico perder para a Ponte Preta, estará fora da briga pelo acesso? Entenda o cenário
A equipe alvirrubra foi derrotada no último jogo contra a Macaca nos Aflitos e terá o jogo da sua vida neste fim de semana, precisando vencer.
O Náutico terá uma missão importante neste sábado (27), quando enfrenta a Ponte Preta pela quarta rodada do quadrangular da Série C. A partida será disputada às 17h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP.
O time comandado por Hélio dos Anjos passa por um momento delicado após o término da primeira fase da Série C.
Depois de uma impressionante sequência de 13 jogos de invencibilidade, o Timbu iniciou o quadrangular com uma vitória fora de casa, mas sofreu duas derrotas consecutivas dentro de casa, gerando polêmica, protestos dos torcedores e até a saída do meia Marco Antônio.
Agora, com alguns desfalques, o treinador terá o desafio de buscar a vitória diante do grande favorito ao acesso à Série B de 2026.
A Ponte Preta lidera o grupo com 100% de aproveitamento, somando três vitórias nos três jogos disputados até aqui, contra Brusque, Guarani e Náutico na última rodada.Um novo triunfo garante à Macaca a classificação para a segunda divisão.
Se o Náutico perder, está eliminado?
Caso a Ponte Preta vença, o Náutico ainda terá chances matemáticas de subir, mas a situação ficará muito complicada.
A Macaca chegaria a 12 pontos, garantindo a classificação, enquanto o Timbu disputaria a vaga de segundo colocado com o Guarani ou o Brusque, dependendo dos resultados.
Se o Guarani vencer o confronto contra o Brusque, a equipe de Campinas chegaria a 9 pontos, seis a mais que o Náutico, praticamente assegurando sua vaga na próxima fase.
Por isso, o jogo deste sábado é mais uma decisão para o Timbu.
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
- 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
- 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos