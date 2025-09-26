fechar
Nautico | Notícia

Náutico: Saiba quem será o substituto de Marco Antônio na reta final da Série C

Alvo de críticas após queda de rendimento e revelação de assinatura de pré-contrato com o CRB, meia está fora do time treinado por Hélio dos Anjos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/09/2025 às 18:03
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Gabriel França/CNC

Às vésperas do duelo contra a Ponte Preta, que será disputado neste sábado (27), às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o Náutico vive momento turbulento no seu meio-campo.

Isso porque Marco Antônio, um dos destaques do time na atual temporada, está fora do elenco para a reta final da Série C. 

A decisão foi antecipada, já que o atleta vinha sofrendo críticas por queda de rendimento nas últimas partidas, além de ter assinado um pré-contrato com o CRB enquanto ainda vestia a camisa alvirrubra.

Com essa decisão, o técnico Hélio dos Anjos precisará alçar um novo atleta para o elenco titular durante a reta final do quadrangular de acesso da Série C.

Quem será o substituto de Marco Antônio contra a Ponte Preta?

Para o duelo contra a Ponte Preta, Hélio dos Anjos deve optar por escalar Wenderson como volante titular, ao lado de Igor Pereira.

O jogador já havia sido uma opção para a segunda etapa nos dois últimos jogos do time, contra Guarani e a própria Macaca, duelos em que o Timbu foi derrotado, e é o reserva imediato da posição.

Outra mudança esperada no meio-campo é o retorno de Lucas Cardoso ao time titular.

Diante da equipe de Campinas, o Náutico joga pela vitória, já que complicou sua vida no quadrangular final ao ser derrotada nas duas últimas partidas do time, ambas nos Aflitos.

