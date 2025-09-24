João Maistro destaca força mental do Náutico e vê jogo contra Ponte Preta como "final"
Zagueiro do Náutico afirmou que grupo está preparado para encarar decisão em Campinas e confia na recuperação da equipe na Série C.
O Náutico se prepara para encarar a Ponte Preta no próximo sábado (27), às 17h00, no Moisés Lucarelli, em jogo decisivo pela 4ª rodada do quadrangular final da Série C.
Em coletiva de imprensa, o zagueiro João Maistro destacou a importância do duelo e afirmou que a preparação nesta semana está sendo encarada como diferente. Para o atleta, o fator psicológico será determinante para buscar a vitória fora de casa.
"A preparação tem que ser diferente, é uma final para a gente. O mental nosso está muito fortalecido para esse jogo e precisa ser encarado dessa forma", declarou o atleta.
João Maistro demonstra confiança antes de jogos como visitante
O defensor também reconheceu os tropeços recentes nos Aflitos, mas mostrou confiança na força do time atuando como visitante.
"Os dois jogos em casa não foram o que esperávamos, mas sabemos da nossa força fora de casa. Vencemos muitos jogos assim na primeira fase e acreditamos que podemos reverter a situação", disse.
João Maistro ainda projetou um confronto duro e de muita disputa física. “A Ponte tem um time de qualidade, de muito embate físico. Já jogamos duas vezes contra eles e sabemos o que esperar. Vamos preparados para fazer um grande jogo e buscar os três pontos que mantêm o Náutico vivo na briga pelo acesso”, completou.