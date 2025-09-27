Náutico cede empate à Ponte Preta no fim e vê sonho do acesso mais distante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Náutico visitou a Ponte Preta, em Campinas, neste sábado (27), pela quarta rodada do quadrangular final da Série C. Lutando para manter vivo o sonho do acesso, o Timbu batalhou bastante, mas não resistiu até o fim e acabou apenas empatando por 1x1.

O duelo foi equilibrado, com chances para os dois lados. Após um primeiro tempo de pouca inspiração, o Náutico voltou melhor na etapa final, explorando bastante as laterais. Foi em uma dessas jogadas que nasceu o pênalti convertido por Bruno Mezenga.

No entanto, já nos minutos finais, a Ponte aumentou a pressão e chegou ao empate com Sérginho, frustrando a festa alvirrubra.

Com o resultado, o Timbu soma quatro pontos no grupo e está em terceiro na chave. A Ponte Preta, por sua vez, chegou a dez pontos, adiou a celebração do acesso, mas continua em situação confortável na liderança.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo



A Ponte Preta começou melhor, pressionando a saída de bola do Náutico, que encontrava dificuldades para criar. Aos poucos, a marcação da Macaca afrouxou e o Timbu passou a equilibrar. Aos 18 minutos, Wenderson arriscou de fora da área e obrigou Diogo Silva a fazer boa defesa.

O time pernambucano seguiu insistindo. Aos 22, após escanteio, Bruno Mezenga cabeceou rente à trave. A resposta da Ponte veio logo depois, aos 25, em chute de longa distância de Léo Oliveira, defendido por Muriel.

Aos 34, Igor Fernandes fez boa jogada individual na área, mas foi travado na hora da finalização. Dois minutos mais tarde, Toró apareceu bem para os donos da casa, mas parou em Muriel. Aos 38, Igor Bolt arriscou de fora da área, mandando por cima.

Antes do intervalo, o Timbu ainda teve uma última oportunidade: Hélio Borges levantou na área em cobrança de falta, Índio subiu bem, mas cabeceou para fora.

Segundo tempo



A etapa final começou movimentada, com o Náutico apostando em jogadas pelas laterais e cruzamentos. Aos 11 minutos, Wenderson perdeu a bola no meio, a Ponte aproveitou e chegou com perigo, mas Índio afastou o cruzamento.

Aos 13, Kevyn ganhou pelo alto e cabeceou para fora, assustando Muriel. O jogo ficou aberto, com as duas equipes buscando acelerar. Aos 16, Ryan apareceu de surpresa na área e também levou perigo em cabeceio.

Três minutos depois, Hélio Borges tabelou pela esquerda, cortou para dentro e finalizou. A bola desviou no braço de Léo Oliveira, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Bruno Mezenga mostrou categoria e abriu o placar para o Timbu.

Mesmo em vantagem, o Náutico manteve a postura ofensiva. Aos 29, Vitinho teve ótima chance em contra-ataque, mas desperdiçou.

Nos minutos finais, a Ponte aumentou a pressão. Aos 39, Sérginho avançou pela esquerda, tirou da marcação e cruzou para Miguel, que cabeceou no canto e empatou o jogo. Depois disso, o Náutico ainda criou duas boas oportunidades, mas não conseguiu marcar novamente.

Notas de Ralph de Carvalho

Titular:

Muriel - 6



Arnaldo - 6



João Maistro - 5



Indío - 5



Igor Fernandes - 5



Wenderson - 6



Vitinho - 6



Lucas Cardoso - 7



Hélio Borges - 7



Bruno Mezenga - 6



Igor Bolt - 5

Substitutos:

Rayan - 5



Igor Pereira - 4



Auremir - 6



Kelvin - 5

Técnico: Hélio dos Anjos - 7

Arbitro: Alex Gomes Stefano - 8

Ficha da partida: Ponte Preta 1x1 Náutico



Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur (Kevyn); Luiz Felipe, Léo Oliveira (Serginho) e Elvis (Igor Pereira); Toró (Serginho), Bruno Lopes e Rodrigo Souza (Serginho). Tec: Marcelo Fernandes

Náutico: Muriel; Arnaldo, João Maistro, Índio (Ryan) e Igor Fernandes; Wenderson (Igor Pereira) , Vitinho e Lucas Cardoso (Auremir); Igor Bolt (Kelvin), Hélio Borges e Bruno Mezenga.

Série C. Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP. Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ). Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Thiago Filemon Soares Pinto (ambos RJ). VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG). Gols: Miguel (47’/2ºT) (PON); Bruno Mezenga (24’/2ºT) (NAU). Cartões amarelos: Artur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Diego Tavares (PON); Vitinho e Rayan (NAU). Público: 13.124. Renda: R$ 301.960.