Nautico |

Série C: confira as chances de classificação do Náutico no quadrangular antes do duelo contra o Guarani

Na quarta rodada do quadrangular da Série C, Brusque, Londrina e Floresta venceram seus primeiros jogos, enquanto Náutico e Ponte ficaram no empate

Por João Victor Tavares Publicado em 29/09/2025 às 14:33 | Atualizado em 29/09/2025 às 14:39
Lance do último jogo entre Náutico x Ponte Preta pela Série C
Lance do último jogo entre Náutico x Ponte Preta pela Série C - Gabriel França/CNC

O quadrangular da Série C já chegou à quinta rodada, e várias equipes ainda seguem na luta por uma vaga na Série B.

Até o momento, apenas a Ponte Preta garantiu o acesso antecipado para a segunda divisão em 2026. O time treinado por Marcelo Fernandes lidera o Grupo B com 10 pontos, acumulando 3 vitórias e 1 empate.

No Grupo A, apenas duas equipes venceram na rodada passada: Londrina e Floresta, que superaram seus adversários.

Já no Grupo B, o Brusque conquistou sua primeira vitória contra o Guarani e continua vivo na briga pelo acesso.

Ainda restam duas rodadas para definir quais serão as outras três equipes que conquistarão a vaga para a divisão superior.

Confira a seguir, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação de cada time:

Probabilidades atualizadas do quadrangular da Série C

Grupo 1

Londrina – 6 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 58,7%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 83,2%

Floresta – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 29,6%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 67,5%

São Bernardo – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 7,2%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 25,6%

Caxias – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 4,5%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 23,8%

Grupo 2

Ponte Preta – 10 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 87,3%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 100%

Guarani – 6 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 11,0%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 60,8%

Náutico – 4 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 1,7%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 34,9%

Brusque – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 0%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 4,3%

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C

  • 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
  • 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos

