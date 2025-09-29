Série C: confira as chances de classificação do Náutico no quadrangular antes do duelo contra o Guarani
Na quarta rodada do quadrangular da Série C, Brusque, Londrina e Floresta venceram seus primeiros jogos, enquanto Náutico e Ponte ficaram no empate
O quadrangular da Série C já chegou à quinta rodada, e várias equipes ainda seguem na luta por uma vaga na Série B.
Até o momento, apenas a Ponte Preta garantiu o acesso antecipado para a segunda divisão em 2026. O time treinado por Marcelo Fernandes lidera o Grupo B com 10 pontos, acumulando 3 vitórias e 1 empate.
No Grupo A, apenas duas equipes venceram na rodada passada: Londrina e Floresta, que superaram seus adversários.
Já no Grupo B, o Brusque conquistou sua primeira vitória contra o Guarani e continua vivo na briga pelo acesso.
Ainda restam duas rodadas para definir quais serão as outras três equipes que conquistarão a vaga para a divisão superior.
Confira a seguir, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação de cada time:
Probabilidades atualizadas do quadrangular da Série C
Grupo 1
Londrina – 6 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 58,7%
- Probabilidade de acesso à Série B: 83,2%
Floresta – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 29,6%
- Probabilidade de acesso à Série B: 67,5%
São Bernardo – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 7,2%
- Probabilidade de acesso à Série B: 25,6%
Caxias – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 4,5%
- Probabilidade de acesso à Série B: 23,8%
Grupo 2
Ponte Preta – 10 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 87,3%
- Probabilidade de acesso à Série B: 100%
Guarani – 6 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 11,0%
- Probabilidade de acesso à Série B: 60,8%
Náutico – 4 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 1,7%
- Probabilidade de acesso à Série B: 34,9%
Brusque – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 0%
- Probabilidade de acesso à Série B: 4,3%
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
- 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos