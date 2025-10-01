Jogos de hoje (01/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia traz a Fase de Liga da Champions League, a sequência da 26ª rodada do Brasileirão Série A, a Copa do Mundo Sub-20 e muito mais
Os jogos de hoje (01/10/25) marca o encerramento da 2ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2024/25, com a grande disputa entre Barcelona x PSG no Estádio de Montjuïc.
No Brasil, tem seis confrontos da 26ª rodada da Primeira Divisão. Entre os duelos, vale destacar as partidas de Palmeiras e Internacional. Além disso, tem o Sport contra o Fluminense.
Jogos de futebol hoje (01/10/2025)
Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qalquer mudança na programação desta quarta-feira, as responsabilidades serão das emissoras.
Brasileirão Série A
26ª rodada
- 19h - Palmeiras x Vasco - Premiere e Globoplay
- 19h - Sport x Fluminense - Premiere e Globoplay
- 19h - Mirassol x RB Bragantino - Premiere e Globoplay
- 19h30 - Internacional x Corinthians - Amazon Prime Video
- 21h30 - Santos x Grêmio - GeTV, TV Globo, Premiere e Globoplay
- 21h30 - Botafogo x Bahia - TV Globo, Premiere e Globoplay
UEFA Champions League 2025/26
2ª rodada - Fase de Liga
- 13h45 - Qarabag x Copenhague - Space e HBO Max
- 13h45 - Union Saint-Gilloise x Newcastle - TNT e HBO Max
- 16h - Barcelona x PSG - TNT e HBO Max
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 16h - Monaco x Manchester City - Space e HBO Max
- 16h - Arsenal x Olympiacos - HBO Max
- 16h - Villarreal x Juventus - HBO Max
- 16h - Napoli x Sporting - HBO Max
- 16h - Bayer Leverkusen x PSV - HBO Max
- 16h - Borussia Dortmund x Athletic Bilbao - HBO Max
UEFA Youth League
2ª rodada - Fase de Liga
- 09h - Bayer Leverkusen x PSV - UEFA.tv
- 11h - Barcelona x PSG - UEFA.tv
Copa do Mundo Sub-20
2ª rodada - Fase de grupos
- 17h - Espanha x México - SporTV, CazéTV e FIFA+
- 17h - Itália x Cuba - FIFA+
- 20h - Brasil x Marrocos - SporTV, CazéTV e FIFA+
- 20h - Argentina x Austrália - FIFA+
AFC Champions League Elite
2ª rodada - Fase de grupos
- 09h15 - Shanghai Shenhua x Ulsan HD - Disney+
AFC Champions League Two
2ª rodada - Fase de grupos
- 15h15 - Al Zawraa x Al Nassr - ESPN4 e Disney+
EFL Championship
8ª rodada
- 16h - Queens Park Rangers x Oxford United - Xsports e Disney+
Serie B
6ª rodada
- 15h30 - Carrarese x Modena - OneFootball
- 15h30 - Pescara x Südtirol - OneFootball
3. Fußball-Liga
9ª rodada
- 14h - Munique 1860 x Viktoria Colônia - Canal GOAT e OneFootball
- 14h - Osnabrück x Jahn Regensburg - Canal GOAT e OneFootball
Eliteserien
23ª rodada
- 14h - KFUM x Fredrikstad - TV Green e OneFootball
Niké Liga
2ª rodada - Jogo atrasado
- 13h - Kosice x Dunajská Streda - TV Green e OneFootball
Amistoso Internacional
- 20h - Ñublense x Colo-Colo - Disney+
Copa do Caribe da Concacaf
4ª rodada - Fase de grupos
- 21h - Weymouth Wales x Cavalier - Disney+
- 21h - Cibao x Defense Force - Disney+
Copa Centro-Americana da Concacaf
4ª rodada - Fase de grupos
- 21h - Plaza Amador x Real España - Disney+
Copa dos Campeões Feminina da Concacaf
3ª rodada - Fase de grupos
- 20h - NJ/NY Gotham x Washington Spirit - Disney+
- 22h - Pachuca x Alajuelense - Disney+
Copa Santa Catarina
4ª rodada - Fase de grupos
- 19h - Avaí x Marcílio Dias - Metrópoles (YouTube)