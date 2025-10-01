fechar
Onde assistir |

Jogos de hoje (01/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia traz a Fase de Liga da Champions League, a sequência da 26ª rodada do Brasileirão Série A, a Copa do Mundo Sub-20 e muito mais

Por Robert Sarmento Publicado em 01/10/2025 às 4:03
Lamine Yamal abraça Robert Lewandowski
Lamine Yamal abraça Robert Lewandowski - Instagram/Barcelona

Os jogos de hoje (01/10/25) marca o encerramento da 2ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2024/25, com a grande disputa entre Barcelona x PSG no Estádio de Montjuïc.

Leia Também

No Brasil, tem seis confrontos da 26ª rodada da Primeira Divisão. Entre os duelos, vale destacar as partidas de Palmeiras e Internacional. Além disso, tem o Sport contra o Fluminense.

Jogos de futebol hoje (01/10/2025)

Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qalquer mudança na programação desta quarta-feira, as responsabilidades serão das emissoras.

Brasileirão Série A

26ª rodada

  • 19h - Palmeiras x Vasco - Premiere e Globoplay
  • 19h - Sport x Fluminense - Premiere e Globoplay
  • 19h - Mirassol x RB Bragantino - Premiere e Globoplay
  • 19h30 - Internacional x Corinthians - Amazon Prime Video
  • 21h30 - Santos x Grêmio - GeTV, TV Globo, Premiere e Globoplay
  • 21h30 - Botafogo x Bahia - TV Globo, Premiere e Globoplay

UEFA Champions League 2025/26

2ª rodada - Fase de Liga

  • 13h45 - Qarabag x Copenhague - Space e HBO Max
  • 13h45 - Union Saint-Gilloise x Newcastle - TNT e HBO Max
  • 16h - Barcelona x PSG - TNT e HBO Max

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • 16h - Monaco x Manchester City - Space e HBO Max
  • 16h - Arsenal x Olympiacos - HBO Max
  • 16h - Villarreal x Juventus - HBO Max
  • 16h - Napoli x Sporting - HBO Max
  • 16h - Bayer Leverkusen x PSV - HBO Max
  • 16h - Borussia Dortmund x Athletic Bilbao - HBO Max

UEFA Youth League

2ª rodada - Fase de Liga

  • 09h - Bayer Leverkusen x PSV - UEFA.tv
  • 11h - Barcelona x PSG - UEFA.tv

Copa do Mundo Sub-20

2ª rodada - Fase de grupos

  • 17h - Espanha x México - SporTV, CazéTV e FIFA+
  • 17h - Itália x Cuba - FIFA+
  • 20h - Brasil x Marrocos - SporTV, CazéTV e FIFA+
  • 20h - Argentina x Austrália - FIFA+

AFC Champions League Elite

2ª rodada - Fase de grupos

  • 09h15 - Shanghai Shenhua x Ulsan HD - Disney+

AFC Champions League Two

2ª rodada - Fase de grupos

  • 15h15 - Al Zawraa x Al Nassr - ESPN4 e Disney+

EFL Championship

8ª rodada

  • 16h - Queens Park Rangers x Oxford United - Xsports e Disney+

Serie B

6ª rodada

  • 15h30 - Carrarese x Modena - OneFootball
  • 15h30 - Pescara x Südtirol - OneFootball

3. Fußball-Liga

9ª rodada

  • 14h - Munique 1860 x Viktoria Colônia - Canal GOAT e OneFootball

  • 14h - Osnabrück x Jahn Regensburg - Canal GOAT e OneFootball

Eliteserien

23ª rodada

  • 14h - KFUM x Fredrikstad - TV Green e OneFootball

Niké Liga

2ª rodada - Jogo atrasado

  • 13h - Kosice x Dunajská Streda - TV Green e OneFootball

Amistoso Internacional

  • 20h - Ñublense x Colo-Colo - Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

4ª rodada - Fase de grupos

  • 21h - Weymouth Wales x Cavalier - Disney+
  • 21h - Cibao x Defense Force - Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

4ª rodada - Fase de grupos

  • 21h - Plaza Amador x Real España - Disney+

Copa dos Campeões Feminina da Concacaf

3ª rodada - Fase de grupos

  • 20h - NJ/NY Gotham x Washington Spirit - Disney+
  • 22h - Pachuca x Alajuelense - Disney+

Copa Santa Catarina

4ª rodada - Fase de grupos

  • 19h - Avaí x Marcílio Dias - Metrópoles (YouTube)

Leia também

Jogos de hoje (30/09) da Champions League 2024/25: veja os horários e onde assistir ao vivo
Liga dos Campeões

Jogos de hoje (30/09) da Champions League 2024/25: veja os horários e onde assistir ao vivo
Transmissão Kairat x Real Madrid ao vivo online: Grátis no SBT? Veja onde assistir pela Champions League 2024/25
Fase de Liga

Transmissão Kairat x Real Madrid ao vivo online: Grátis no SBT? Veja onde assistir pela Champions League 2024/25

Compartilhe

Tags